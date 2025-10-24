Záhada auta vyloveného z Lipna: Kdo byli Rakušani Max a Andreas?
Středeční nález v přehradě Lipno možná vyřešil přes deset let trvající případ dvou pohřešovaných mladíků z Rakouska. Maxmilian Baumgartner a Andreas Leitner (tehdy oba 26) zmizeli v roce 2015. Jejich poslední kroky vedly právě směrem k lipenské přehradě. Auto s lidskými ostatky objevili vojáci při potápěčském cvičení.
Osud dvojice přátel z Rakouska zůstával dlouho naprosto neznámý. Oba vyrostli v malých vesničkách nedaleko českých hranic a seznámili se na střední škole. Tam se z nich stali nejlepší přátelé. Dokonce měli narozeniny jen den od sebe.
Oba mladíci byli velmi zruční. Max se specializoval na opravování strojů, Andreas byl zase šikovným truhlářem. Své sestře postavil postýlku pro děťátko, kterému šel za kmotra. V době zmizení bydlel u matky a hledal si práci. Max svou vášeň k opravám zaměřil na auta. Na Youtube měl kanál, kde ukazoval restaurování starých vozů. Auto, ve kterém se dvojice ztratila, složil z částí tří různých vozů.
Dvojice se vypařila v září roku 2015. Andrease odvezla matka k Maxovi. Když se druhý den neozýval a nevracel, dostala matka strach. Dcera Karina se zmizení bratra snažila nejprve racionálně vysvětlit. „Řekla jsem jí, že toho asi jenom večer předtím moc vypili a ještě spí,“ popsala Karina pro server Kurier.at. Matce se však něco nezdálo, Andreas většinou byl doma na oběd.
Když se večer stále nikdo neozýval, rodina začala mít strach. Vydali se tak k Maxovi a ve dveřích se potkali s policií. V Maxově bytě nikdo nebyl. Na místě byl telefon jednoho z nich, auto bylo pryč a po dvou kamarádech ani stopy. V následujících dnech rodina obešla všechny kamarády Maxe a Andrease, avšak nikdo o nich vůbec neslyšel.
Policie začala prohledávat přilehlé lesy, neobjevili však jedinou stopu. Necelý rok po zmizení se policii ozval svědek, který 12. září spatřil jejich auto v pohraničním městě Vyšší Brod. Spatřil prý i dva německy hovořící muže v dobré náladě, nedokázal však s jistotou určit, jestli se jednalo o pohřešované mladíky. Policisté mezitím přišli se třemi nejpravděpodobnějšími scénáři. „Sebevražda, nehoda anebo zavinění třetí strany,“ shrnul vyšetřovatel Kurt Linzer. Útěk policisté vyloučili, protože ani jeden z mužů u sebe neměl větší hotovost ani pas.
Vůz, kterým dvojice cestovala, vytáhli ve středu vojáci z lipenské přehrady. Měli tam zrovna potápěčský výcvik. Auto bylo asi dvacet metrů od břehu ve zhruba dvoumetrové hloubce. V autě byly lidské ostatky. Není zatím potvrzené, že se jedná právě o dva rakouské mladíky.
