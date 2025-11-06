Otřesná vražda studenta Daniela: Smutné výročí, pachatel trestu unikne?!
Smutné dvacetileté výročí si 4. listopadu připomněli rodiče Daniela Tupého (†21). Chladnokrevné napadení nevinně se bavících mladíků, které vyústilo ve smrt Daniela tehdy otřásla celým Slovenskem a spustilo lavinu protestů. Případ je o to znepokojivější, že vražda bude za chvíli promlčena a viník nejspíše unikne trestu navždy!
Daniel Tupý, v té době student filozofické fakulty, si před dvaceti lety v pátek večer vyrazil s pár přáteli do města. Původně příjemný večer plný zábavy se o pár hodin později zvrtnul v boj o holý život a partičce mladíků se obrátil život vzhůru nohama.
Nic netušící studenti se stali terčem agresivního útoku neonacistů s noži a boxery, kteří cíleně vyhledávali bitku a jako svůj rajon si vybrali oblíbené Tyršovo nábřeží v Bratislavě. „Zezadu je napadlo asi patnáct lidí. Útok byl rychlý a brutální,“ připomíná televizní stanice STVR. Jednadvacetiletý Daniel plný snů a ideálů mnohočetným zraněním podlehl.
Křivé obvinění Daniela!
„V ten večer ještě manželka hovořila se synem. Povídala mu, že mu koupila kabát, který se mu velmi líbil. O půlnoci přišli policajti a povídali, že našeho syna zabili, že byl účastník nějaké bitky,“ vzpomínal otec Daniela Tupého, Daniel Tupý starší. Upozornil, že jeho syn nebyl typ, co by vyhledával potyčky, ale naopak se snažil vypjaté situace řešit v klidu. Jako by toho nebylo málo, krátce po vraždě Daniela Tupého označili za drogového dealera! „To vyšetřování se otočilo úplně jiným směrem a začala cílevědomá kriminalizace našeho syna,“ poznamenal Daniel Tupý starší.
Protesty v ulicích
Hrůzný čin s neonacistickým pozadím spustil na Slovensku lavinu protestů. „Jde o dodnes neuzavřený případ, který se pojí s projevy neonacismu, přičemž policie pracovala také s verzí, že pachateli vraždy mohli být muži z podsvětí. Původně bylo obžalováno pět osob, které v červnu 2009 Okresní soud Bratislava I osvobodil. Od roku 2023 je z vraždy Tupého obžalovaný Adam P.,“ připomíná zpravodajství slovenské televize Markíza. Advokát Adam P. byl prý členem agresivní party skinheadů, kteří studenty napadli. Soudní proces, který začal v listopadu 2023, ale dodnes nepřinesl žádný výsledek a je pravděpodobné, že skutek bude v dohledné době promlčen a pachatel unikne trestu navždy!
