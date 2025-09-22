„Ty pí*o!“ křičí vyděšeně svědek, který z pátečního incidentu v Sadech Bedřicha Smetany natáčel video. Zakuklenci agresivně vybíhají na demonstranty a bijí je hlava nehlava. „Já jsem přesvědčený, že to měli předem naplánované,“ řekl Blesku jeden ze zbitých mladých mužů.
„Hned po začátku pochodu naběhli na zadní část průvodu neonacisté. Lidé řvali, že máme jít dál. Ale někteří už byli napadeni a bránili se,“ popisuje účastník. Poté se už strhla bitka.
„Byla jsem v zadní části průvodu a hned poté, co jsme vyrazili z parku, na nás vyběhla obrovská skupina neonacistů a začali na nás útočit pěstmi a tyčemi,“ říká další účastnice průvodu, který nesl název Společně proti fašismu.
Demonstranty proti fašismu ve Frýdku-Místku napadli neonacisté. Fosgen
Nic nenasvědčovalo konfliktu
Policie podle svědkyně v tu chvíli měla na místě jen pár členů antikonfliktního týmu. „Kteří nezmohli nic a museli jsme se bránit sami, a to i přesto, že měli za rohem připravené pořádkové jednotky. Posily přijely na místo až v průběhu útoku, kterému přitom mohla policie snadno zabránit, a nikdo nemusel skončit v nemocnici, kdyby dělala svou práci,“ je přesvědčena napadená.
Policisté podle svého vyjářdření situaci nepodcenili. „Před akcí jsme komunikovali jak se svolavatelkou, tak zástupci příslušného úřadu. Nikdo z nich neudával žádné riziko napadení. Shromáždění probíhalo téměř hodinu bez narušení, a to až do doby, kdy se pochod přesouval parkem, kde došlo k napadení,“ uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.
Byli to mladí bojovníci
Jakmile se situace vyhrotila, policisté antikonfliktního týmu okamžitě zakročili a části útoku se jim podařilo zabránit. Útočníci zaútočili i na ně. „Na osobní svobodě omezili 7 osob. Jednalo se o pět 16letých a dva již dospělé jedince, většina z nich je ze Vsetína, ale také z Ostravy a Frýdku-Místku. Tito si libují v MMA a chtěli si zkusit, jaké to je „mlátit“ účastníky shromáždění,“ uvedla Štětínská.
Policisté u nich zajistili mimo jiné teleskop, chrániče zubů, taktické rukavice. Jsou podezřelí prozatím z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví. Stále probíhá a bude probíhat identifikace dalších osob, které napadly shromáždění, a v rámci trestního řádu budeme tyto osoby řešit. Při útoku došlo ke zranění jednoho účastníka shromáždění, který byl předán zdravotníkům.
Podle záchranáře Lukáš Humpla si incident mezi antifašisty a neonacisty vyžádal jednoho zraněného muže (48). „Ošetřovali jsme ho na základě přivolání policií, u muže se jednalo o poranění hlavy,“ řekl.