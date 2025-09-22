Vidličku trápí vzácná bakterie. Naději jí přináší nová léčba
Malá, vysílená, zahleněná, plná blech, taková byla kočka Vidlička, když ji před pár měsíci přijal do péče Handipet Rescue. V těle měla navíc silný zánět, kvůli kterému přišla o oko. Teď už je z nejhoršího venku, prognóza je ale stále nejistá. Spolek jí proto hledá alespoň virtuální rodinu.
Vidlička se raduje ze života jako každá jiná kočka. „Je teď hravá, veselá, mazlivá, i jídlo jí chutná. Nepodařilo se nám jí ale zbavit rýmy,“ řekla Diana Vašková, která má Vidličku v dočasné péči. Nezabrala antibiotika ani pravidelné inhalace, a tak veterinář doporučil speciální vyšetření, CT a rhinoskopii, během které se specialista podíval kočičce kamerou přímo do nosu.
„Ukázalo se, že jde o extrémně agresivní zánět, který Vidličce zlikvidoval velkou část lebky. Hlava kvůli tomu změnila tvar. Ani veterinář prý něco takového ještě neviděl,“ říká Diana.
Nová léčba
Zánět, který způsobila vzácná bakterie, zasáhl nosní přepážku, část tváře a ucho a dostal se dokonce až do plic, které také poškodil. Nejspíš to všechno začalo v oku, které měla Vidlička vyhnisané už na začátku. Stále ale existuje naděje.
„Veterinář Vidličce vyčistil dutiny a nasadil jí jinou léčbu. Doufáme, že ta zánět konečně porazí,“ dodala Diana s tím, že Vidliččina budoucnost je sice nejistá, její chuť do života je ale velká a proto se ve spolku rozhodli udělat všechno proto, aby byla šťastná. Zájemci, kteří by chtěli kočičce pomoci, si ji pomohou virtuálně adoptovat. Potřebné informace najdou zde: handipet.org/nadalku/.
Pomáhají už 12 let
Nezisková organizace Pet Heroes už od roku 2013 pomáhá domácím zvířatům v nouzi. Soustředí se na šíření osvěty v oblastech péče o zvířata, kastrací a množíren, a také na pomoc ostatním organizacím, které se o zvířata starají. V rámci projektu Handipet Rescue poskytují pomoc nemocným, handicapovaným či týraným zvířatům v nouzi. Od roku 2022 provozují také útulek v Lanškrouně.
