Lotuska je oporou slepé Kokosky. Kočičí parťačky hledají společný domov
Velmi dojemný je příběh dvou kočiček, Kokosky a Lotusky (obě 1), které se coby koťátka z ulice dostaly do péče spolku Pet Heroes. Kokoska nevidí, Lotuska je jí proto nejen parťačkou, ale i očima.
Loni v srpnu, v době příchodu do spolku měla už Kokoska v očích silný zánět, který přes veškerou snahu nebylo možné vyléčit, je proto slepá. Na slepotu si ale rychle zvykla, zvládá ji bez problémů, a to i proto, že jí pomáhá Lotuska, která je stále po jejím boku. I proto hledá spolek pro obě společný domov.
Slepota nevadí
Zájemci o ně se ale nehrnou, slepota Kokosky je od adopce odrazuje. „Zvířata ale už v základu hodně využívají k orientaci i jiné smysly než zrak, a jakmile si doma zmapují, co kde je, fungují v podstatě jako každé jiné zvíře. K péči o Kokosku jsou potřeba jen drobnosti, jako třeba hračky, které vydávají zvuk, ale jinak si užívá života a rozjasňuje lidem dny úplně stejně jako její sestřička,“ uvedla Diana Vašková z Pet Heroes.
Hravé, mazlivé
Lotuska je hodně hravá, miluje hračky, škrabadla a večer se ráda stulí na klíně. Kokoska je klidnější, miluje měkké pelíšky, mazlení a hraní s Lotuskou a svými lidmi. Obě perfektně zvládají hygienu. Hledají láskyplný bezpečný domov se síťkami v oknech, ve kterém by byly čistě domácí kočky. Snesly by se i s jednou další hravou kočičkou, psi a větší děti pro ně taky nejsou problémem.
Nebojte se zeptat
Obě kočičky se vzájemně milují a chtějí milovat i člověka, kterému prostřednictvím her a vrnění na klíně pomůžou zapomenout na běžné starosti. Zájemci, kteří by se jich chtěli ujmout nebo o jejich adopci zatím jen uvažují, mohou nezávazně psát na e-mail diana@petheroes.cz a na cokoliv se doptat.
