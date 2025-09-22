Muž utrpěl závažné popáleniny hlavy, krku, trupu a rukou a i dýchacích cest. „Sundali jsme mu veškeré oblečení, uložili jej do sterilního prostěradla, ošetřili popáleniny, zahájili kyslíkovou terapii, náš lékař ho musel uvést do umělého spánku,“ popisoval zásah záchranář Lukáš Humpl.
Po napojení na přístroje transportoval vrtulník muže napojeného na přístroje do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. „Byl předán ve stavu přímého ohrožení života,“ doplnil Humpl.
Díky rychlému zásahu hasičů se oheň nerozšířil na střechu do dalších částí domu. Šíření plamenů se za několik minut po příjezdu podařilo pěti jednotkám hasičů. Poté dům odvětrávali přetlakovou ventilací.
„Škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena na 700 tisíc, výše uchráněných hodnot byla odhadnuta na dva miliony. Příčina vzniku požáru je v šetření,“ doplnila hasička Petra Lukášová.
