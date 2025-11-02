Horor na pláži: Miminko napadly piraně! Přišlo o část těla
V oblíbeném brazilském letovisku Miriti v Manacapuru útočily piraně. Poranily celkem 7 lidí. Mezi pokousanými bylo i miminko, kterému dravé ryby ukously kus prstu.
Hned 7 útoků agresivními rybami se odehrálo v neděli 26. října. Návštěvníci si užívali koupání v řece, ale v průběhu celého dne postupně docházelo k nepříjemným zraněním. Nejmladší obětí bylo i sedmiměsíční miminko, kterému piraně ukously kus prstu na noze.
„Dítě bylo napadeno ráno. Hasiči ve službě poskytli první pomoc, ale rodiče se rozhodli vzít batole do nemocnice sami," uvedl místní seržant pro magazín People. „Odpoledne naše týmy poskytly další péči a obvazy. Také poradili návštěvníkům pláže, jak se chovat,“ dodal.
Záchranáři upozorňovali na výskyt ostrozubých ryb a doporučovali neopouštět zalidněné části řeky. Rybáři z dané oblasti tvrdili, že agresivní chování dravých ryb může souviset s obdobím rozmnožování, které začíná se snížením hladiny řeky. Ryby se blíží k pobřeží a třou se ve stojaté a teplé vodě, upozornil web G1.
Další důležitou roli hrají zbytky jídla a moč ve vodě, kterou tam lidé zanechávají. Piraně tím lákají ještě blíže. Obvykle nedochází ke smrtelným útokům, kousnutí má být varovným signálem a výhružkou, aby nepřítel opustil teritorium ryb, uvedl deník Daily Mail.
