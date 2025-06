„Kamarád“ schválně srazil rodiče dvojčat (18 měs.): Filip ochrnul, Marta je vážně zraněná

K příšerné události došlo v rámci oslavy sportovního klubu, ke kterému oba muži patřili. Šlo o narozeniny, a tak se podával alkohol a zábava byla nevázaná. Všichni účastníci se mezi sebou dobře znali. Filip s kamarádem z klubu Pawlem se však v opilosti neshodli. „Byla to hloupá hádka kvůli nějaké narážce Pawla na adresu Marty. Jak už to tak v podobných situacích bývá,“ řekla deníku Fakt.pl Filipova sestra Martyna.

Hádka v Pawlovi zřejmě vyburcovala agresivní vlnu, protože po cestě z baru rozbil vchodové dveře, kasu a počítač. Způsobil tak škodu v hodnotě v přepočtu téměř 50 tisíc korun. „Muž dále nastoupil do své Škody Fabia a záměrně najel do manželského páru, který tou dobou stál před budovou,“ popsali policisté. Podle svědků dvojici doslova přimáčkl ke zdi. „Pawel W. následně z místa ujel,“ dodala policie. Muž následně sám zavolal policii. Tvrdil, že potřebuje pomoc, protože utekl skupině agresorů. Strážníci na místě zjistili, že měl téměř dvě promile alkoholu v krvi.

Rodina je na dně

Celý incident se stal před zraky mnoha svědků, a pomoc proto na místo dorazila velmi rychle. Následky po tvrdém nárazu auta jsou však stejně velmi vážné. „Filip má zlomenou páteř a objevily se u něj symptomy poškození míchy,“ řekla jeho sestra. Po převozu do nemocnice podle ní okamžitě skončil na operačním sále a podstoupil náročný zákrok. „Má i zlomená žebra a natržená játra. Už týden navíc nemá žádný cit v nohou,“ dodala. Filip poctivě maká na rehabilitacích a je plně odhodlaný vrátit se do plnohodnotného života. Jeho prognóza však vypadá velmi nejistě. „Potrvá to roky a bude to stát strašně moc peněz,“ řekla Martyna.

Marta během nárazu utrpěla zlomeninu holenní kosti, kvůli které také podstoupila akutní operaci. Utržila také celou řadu dalších zranění, včetně zlomené čelisti a několika vyražených zubů. Podle Martyny je i Marta téměř nepohyblivá a všude musí chodit s chodítkem. „Nemůže si s dcerami hrát a ani jim vyměnit plenky. Do toho je stále v šoku. Psychicky na tom není vůbec dobře,“ řekla ke své švagrové. Péče o dvojčata Lenku a Blanku (18 měs.) se pro manžele stala nezvladatelná. Děvčata byla totiž nedonošená a také se potýkají s řadou zdravotních problémů. Vyžadují nepřetržitý dohled, který jim rodiče momentálně nedokážou poskytnout. Pomáhat tak musí celá rodina.

Pawel obviněn z pokusu o vraždu

Rodinného „kamaráda“ Pawla usvědčily záznamy z kamer i rozličné výpovědi svědků. Je obviněný z pokusu o vraždu, řízení pod vlivem a poškození cizí věci. K činům se podle vyšetřovatelů nepřiznal, a dokonce odmítá úplně vypovídat. Soud ho na dobu vyšetřovaní poslal do vazby. V případě odsouzení mu hrozí trest ve výši až deseti let až doživotí za mřížemi.