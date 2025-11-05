Zvrat ve vyšetřování vraždy Meredith Kercherové: Nový podezřelý po 18 letech!
Krvavý případ vraždy mladé studentky z roku 2007 se opět dostal do rukou vyšetřovatelů. Původně byla za zločin odsouzena spolubydlící oběti, její přítel a další muž. Dva z nich byli viny zproštěni v soudní kauze, která hýbala světem. Policie ale nyní přišla s dalším podezřelým!
V listopadu 2007 otřásla italskou Perugií brutální vražda britské studentky Meredith Kercherové (†21). Její spolubydlící, Američanka Amanda Knoxová, a její přítel Raffaele Sollecito se brzy ocitli v centru skandálu, který plnil titulní stránky novin po celém světě. Média je líčila jako zvrácený pár zapletený do sexuálního rituálu, zatímco skutečný pachatel Rudy Guede byl usvědčen díky DNA a poslán za mříže. Knoxová a Sollecito si prošli šokem – nejprve byli odsouzeni, pak zproštěni, znovu odsouzeni a nakonec v roce 2015 definitivně očištěni. Případ se stal symbolem mediální hysterie a justičního chaosu, který sledoval celý svět.
Případ ale vyšetřovatelům stále nedává spát. Přiznali, že mají jméno nově podezřelého, který v osudnou noc mohl být přítomen nebo se na hrůzném činu podílet! „Existují náznaky, že by tato osoba mohla být do případu zapojena. Je to někdo, o kom jsem předtím neuvažoval,“ připustil bývalý státní zástupce Giuliano Mignini, který už kdysi navzdory odsouzení Guedeho trval na svém přesvědčení, že do vraždy byli zapojení další lidé.
„Přiznávám, že je to příběh, který ani po 18 letech nedokážu strávit. Nedošlo k žádnému naplnění spravedlnosti,“ dodal Mignini a poukázal tak na zproštění viny Knoxové i Sollecitiho a na zkrácený trest pro Guedeho, který si odpykal jen 13 let a v roce 2021 byl propuštěn na svobodu.
Zatím však ke klidnému spánku státního zástupce v penzi jen tak nedojde. Italská policie totiž neoznámila, zda bude vyšetřování oficiálně obnoveno, přestože smrt Meredith Kercherové je stále obklopena nespočtem otazníků.
