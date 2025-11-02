Bývalý kriminalista Mazánek pro Blesk: Lesní vrah měl temný symbol na jízdence
Před 20 lety se odhodlal „Lesní vrah“ Viktor Kalivoda (†33) poprvé vystřelit na člověka. Zavraždil tři lidi, plánoval útok v metru. Na případ, který otřásl celou republikou, vzpomínal pro Blesk bývalý kriminalista Michal Mazánek (60). Tehdy byl zástupcem vedoucího mordparty středočeské policie.
Blesk: Vraždil na Brněnsku, pak ve středních Čechách. Útoky nepropojovalo téměř nic, přesto jste pachatele dopadli již sedmý den od prvního dvojnásobného mordu. Čím to, že to šlo tak rychle?
„Oba případy v prvním momentu spojovalo to, že se krátce po sobě staly v lese. Hlavní ale byla balistika. Kriminalistický ústav potvrdil, že na obou místech střílel pachatel ze stejné zbraně. Byl natipován Glock. Prověřili se majitelé zbraní a bylo zjištěno, že je tu jakýsi Viktor Kalivoda, jehož jedna pistole byla už dříve nalezena. Pak ho policie několikrát vyzvala, aby se dostavil, vysvětlil ztrátu a případně si zbraň převzal. To ale nikdy neudělal. Navíc u Slaného, kde se stala druhá vražda, svědci viděli auto s ústeckou značkou. Byly to první střípky. Pak jsme vylustrovali, že byl Kalivoda v minulosti kontrolován v takovém autě. Patřilo jeho matce. Začalo se to propojovat velice rychle.“
Blesk: Dá se říct, že jste šli po týdnu najisto?
„Důkazy nebyly jednoznačné. Nikdo ale nechtěl riskovat, že by střelba mohla pokračovat na dalším místě. A to jsme v té době ještě nevěděli o tom, že se chystá zaútočit v metru.“
Blesk: Jaké bylo první setkání s ním, jak na vás působil inteligentní, na pohled sympatický, mlčenlivý mladý muž?
„Jako jsem tady, udělal jsem to a to je asi tak všechno. Bez emocí, bez reakcí, emočně hodně plochý.“
Blesk: Čím se lišil od jiných vrahů, které jste vyšetřoval?
„Vymykal se postojem k činu, absolutní chladností. Žádné prožívání.“
Blesk: Jaké to je pro kriminalistu, který usvědčí pachatele, ale ten s ním nemluví?
„Samozřejmě vám vadí, že nevíte, proč to udělal. Motiv se vysvětlil teprve v okamžiku, kdy se ve vězení pokusil několikrát o sebevraždu a napsal dopis na rozloučenou, který adresoval otci.“
Blesk: můžete z něj prozradit něco konkrétního?
„Když přeskočíme jeho dětství, studia a podobně, popisoval stavy, kdy vyhodnocoval život. Měl pocit, že je tady k ničemu a kdy se rozhodl, že to bude řešit sebevraždou. O tu se několikrát pokusil, chtěl skočit z mostu, řezal se.“
Blesk: Jak popsal fascinaci masovou vražedkyní Olgou Hepnarovou?
„Vyjádřil se v tom smyslu, že jí porozuměl, že se cítila osamocená, že by jí hrozně rád nějakým způsobem pomohl, a jak jinak jí pomůže, než že bude pokračovat v tom, co ona začala. To jsou jeho slova. Takže si vybral za cíl metro, kde by usmrtil větší množství lidí. Začal se na to připravovat. Do metra se snažil vždy nastoupit tak, aby se na lístku označil čas, který se shodoval s datem, kdy Hepnarová v Praze najela do lidí. Bral to jako symbol.“
Blesk: Jak se připravoval?
„Pořídil si zbrojní průkaz a koupil zbraně. Tipoval si konkrétní část metra, kde by chtěl zaútočit. Několikrát do něj nastoupil i se zbraněmi. Měl je schované pod deskami, takže stačilo začít pálit.“
Blesk: Proč už to neudělal?
„V té fázi nenašel sílu do cestujících střílet. Jednu zbraň i zásobníky dokonce zahodil. Právě tu policie našla. Do toho se znovu pokoušel o sebevraždu. A pak si řekl, stejně jako Hepnarová, že si musí dát nejdřív nějaký menší cíl. Tenkrát začal hledat pastviny.“
Blesk: Uvedl i to, jak na nich trénoval?
„Než vystřelil poprvé, trvalo mu to hodně dlouho, ale nakonec krávu usmrtil. V dopisu podrobně popisoval, jak se u toho cítil, jak ty ostatní krávy přišly kolem ní, šťouchaly do ní čumáky. Udělal to ještě jednou. To už mu šlo podstatně rychleji.“
Blesk: Co bylo potom?
„Řekl si, že než půjde na metro, musí usmrtit nějakého člověka. Poté spáchal ty vraždy. Pravděpodobně zjistil, že mu to již nečiní takové problémy. A také už nebylo cesty zpátky. Dodnes si myslíme, že už bylo na řadě metro. Zřejmě krátce před tím jsme ho zadrželi.“
Blesk: Jak kravám, tak později i obětem, které střelil do hrudníku, vpálil kulku ještě do hlavy. Užíval si to, nebo chtěl mít jistotu?
„V dopise napsal, že nechtěl, aby se trápily.“
Blesk: Jak plánoval útok v metru?
„Hodně podrobně. Věděl, že tu zbraň si musí nějakým způsobem krýt. Vybral si novou část linky C od Letňan s tím, že to tam moc nedrncá, takže bude schopen poměrně jednoduše mířit a střílet. Ke Glocku na to měl velkokapacitní zásobníky, aby nemusel tolikrát přebíjet. Vybíral si poslední vagon.“
Blesk: V dopisu prý podrobně popsal i sám sebe. Co o sobě prozradil?
„Nebyl schopen žít běžným životem vrstevníků. Měl problémy s navazováním kontaktů, známostí. Uzavíral se víc a víc do sebe a cítil se jakoby na okraji společnosti, i když byl úspěšným studentem několika vysokých škol. Studoval s nadprůměrným prospěchem. Žádnou ale nedokončil s odůvodněním, že mu nemají co dát.“
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.