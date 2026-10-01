Nejhledanější Čech u soudu tvrdil: Zavraždili mi syna
Europol dopadl na útěku stíhaného Zdeňka Chovance (56) v červnu ve Španělsku. Pár týdnů nato mu za nejasných okolností zemřel syn Zdeněk Chovanec (†21). Včera u soudu v Praze prohlásil, že šlo o vraždu.
Při čachrech s naftou měl v roce 2016 připravit investora o 54 milionů, obžalován byl o šest let později. Na jednání Městského soudu v Praze nechodil a v květnu 2024 vypovídal pouze na dálku z Portugalska, vinu odmítl. Následně »zmizel« a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Letos v červnu muže zadržel Europol ve španělské Valencii a tamní média psala o polapení »jednoho z nejhledanějších Čechů«.
O pár týdnů později mu zemřel syn Zdeněk Chovanec, bývalý jezdec Formule 3. Příčinu policie neuvedla, spekulovalo se o alkoholu za volantem. Podle otce za vším stojí vyděrači, kteří po něm chtěli peníze. Má na ně prý důkazy ohledně křivých výpovědí v souvislosti se svým trestním stíháním. „Zhruba měsíc před smrtí byl syn napaden a bylo mu řečeno, že pokud budu vypovídat u tohoto soudu, tak se mu může stát něco mnohem horšího, což se nakonec stalo,“ tvrdil soudu Chovanec, jemuž žalobkyně navrhuje 10 let v base.
Vzal prachy, obchod neproběhl?
Zdeněk Chovanec sjednal s podnikatelem Petrem Š. ze společnosti Findome Investment Ltd v roce 2016 byznys s přepravou nafty z Venezuely do Hamburku. Petra Š. zkasíroval o peníze, ale obchod prý nikdy neproběhl. To obžalovaný odmítá. „Mám doklady o tom, že jsem zboží dodal,“ tvrdí.
Obavy o život
Vyděrači si prý Chovance našli i v Portugalsku, kde mají rodinný dům, a dál na muže tlačili. Když ho policie 11 dní po synově smrti převážela ze Španělska do Česka, měl na sobě neprůstřelnou vestu a zpřísněnou ostrahu. Z obav o jeho život se včerejší soud konal ve vazební věznici na Pankráci.
Psychicky na dně
Kvůli psychickému stavu způsobenému ztrátou syna Chovanec včera k případu více nevypovídal. „Syn by měl teď 9. října 22. narozeniny,“ řekl. Pobyt ve vazbě v suterénu věznice prý jeho stav ještě zhoršuje. „Měsíc a půl v totální izolaci, s tím, že psycholog mě vyšetřil během pěti minut na chodbě, za přítomnosti ostatních vězňů, a návštěva psychiatra proběhla po 20 dnech,“ stěžoval si. Jeho žena je na tom prý ještě hůř. „Pokusila se o sebevraždu sedmnáctého minulý měsíc, je v péči psychiatrů,“ dodal.
Před dvěma lety tvrdil: BYL JSEM NAPADEN VIDLIČKOU
U soudu se včera četla výpověď obžalovaného z května 2024. Tvrdil v ní, že peníze prý dávno zaplatil, ale Petr Š. po něm měl chtít další, a dokonce si na něj najal rusky hovořící gorily. V pražské restauraci Troja ho měl Petr Š. napadnout vidličkou a vyhrožovat, že má kontakty v politice i v podsvětí a nechá ho zmizet. Proto prý utekl na Pyrenejský poloostrov.
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