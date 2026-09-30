Střelba na poliklinice v Pardubicích: Policie v akci

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk:David Malík)
Aktualizováno -
30. září 2026
11:02
Autor: ČTK - 
30. září 2026
10:48

Policie pátrá po muži, který se ve středu dostal do konfliktu s druhým mužem v pardubické poliklinice Kolf. Během incidentu měl podle policistů vystřelit z plynové pistole a následně z místa utéct.

Při středečním konfliktu dvou mužů na poliklinice v Pardubicích jeden z nich asi vystřelil z plynové pistole a utekl, policie ho hledá. Nikdo nebyl zraněn. Policie to uvedla na síti X. Po muži intenzivně pátrá. Událost se stala na poliklinice Kolf, která je v centru města za obchodním centrem.

Ilustrační foto
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Témata:
policiePardubicePoliklinikastřelbakonflikt
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