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Střelba na poliklinice v Pardubicích: Policie v akci
Policie pátrá po muži, který se ve středu dostal do konfliktu s druhým mužem v pardubické poliklinice Kolf. Během incidentu měl podle policistů vystřelit z plynové pistole a následně z místa utéct.
Při středečním konfliktu dvou mužů na poliklinice v Pardubicích jeden z nich asi vystřelil z plynové pistole a utekl, policie ho hledá. Nikdo nebyl zraněn. Policie to uvedla na síti X. Po muži intenzivně pátrá. Událost se stala na poliklinice Kolf, která je v centru města za obchodním centrem.
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