Osud Jany je zahalen velkou záhadou. Policie nyní uveřejnila jednu z posledních jejích fotografií. Narazila na ni právě při kontrole zhruba dvou tisíc kamerových záznamů například z obchodů, čerpacích stanic a dalších zařízení. Je na ní zachycena Jana v obchodě u pokladny.
„Vyslechnuty byly desítky osob. Probíhá nepřetržitá spolupráce s rodinou, manželem, přáteli. Sestavená byla časová osa,“ popsal další práci Jan Syslo, vedoucí odboru obecné kriminality. To, že ženu při odchodu z domu nezachytily městské kamery v okolí bydliště, je podle policie dílem náhody.
Nebylo to standardní
„Odchod pani Jany nebyl standardní, neodpovídá jejím zvyklostem. Máme informaci, že se paní Jana nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Podle našeho šetření činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Blíže to nebudeme komentovat,“ uvedl náměstek krajského ředitele policie Martin Lichý. S sebou si navíc měla vzít nože a svítilnu.
Rozsáhlé pátrání na ploše zhruba 220 km2 nepřineslo dosud žádnou odpověď. Ženu hledá rodina, přátelé i na šest desítek policistů. Ti pročesali beskydské vršky i přehrady Žermanice a Olešnice. Policisté prošli 15 km dlouhý úsek podél vodního koryta Ostravice, 25 km kolejišť a propátrali více než 500 hektarů volné plochy, prolezli mostní konstrukce, výpustě...
Bojovala s démony?!
Na první pohled úspěšná asistentka soudce Krajského soudu v Praze, milovaná maminka dvou dětí a manželka se tak patrně potýkala s vážnými psychickými problémy. To naznačuje i srdceryvný vzkaz manžela, který zveřejnil na sociálních sítích.
„Ahoj Janičko, mamko naše. Ať už tě trápí či sužuje cokoli, není důvod k tomu, abys své emoce nemohla prožívat s námi doma a svěřit se nám s nimi (…) Vždyť přece víš, že tě máme moc rádi a neumíme si představit život bez tebe. Dej nám prosím jen jakkoliv vědět, že jsi v pořádku. Tvůj Honza,“ vzkázal.