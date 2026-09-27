Záhada zmizelé maminky Jany: Tři možné scénáře a podivná aktivita na Messengeru

Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Autor: Štěpánka Grofová - 
27. září 2026
05:00

Téměř tři týdny marně hledají policisté Janu Šerjeníkovou. Maminka dvou dětí odešla z domova bez mobilu a dokladů a od té chvíle jako by se po ní slehla zem. Do případu nyní vnáší další otazníky údajná aktivita jejího profilu na Messengeru. Bývalý elitní kriminalista Josef Doucha nastínil tři scénáře, jež mohou za záhadným zmizením stát.

Od rána 3. září o sobě Jana Šerjeníková (38) nedala vědět. Z domova ve Frýdku-Místku měla odejít bez mobilního telefonu a dokladů, do zaměstnání v Ostravě už nedorazila. Doma na ni čekají dvě děti.

Policie od té doby prověřila řadu podnětů a pátrání rozšířila i za hranice Moravskoslezského kraje. V terénu létaly drony, pátrací týmy prohledávaly okolí a policisté prověřovali také horské chaty a další objekty. Přesto se dosud neobjevila stopa, jež by přinesla odpověď na zásadní otázku.

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Co se mohlo stát?

S přibývajícími dny bez výsledku zůstává otevřených několik možností. Bývalý elitní kriminalista Josef Doucha pro CNN Prima NEWS popsal tři základní scénáře, s nimiž se v podobných případech pracuje.

„Vražda, sebevražda, nešťastná náhoda,“ vyjmenoval. Kriminalisté podle něj jednotlivé možnosti prověřují a postupně se je snaží vyloučit. Součástí takového vyšetřování bývá také důkladné prověření rodiny, známých a posledních kontaktů pohřešovaného člověka.

V případě Jany považuje Doucha za možnou především nešťastnou náhodu. Mohla se podle něj ocitnout v situaci, s níž předem nepočítala ona ani její okolí. Policie však žádnou z verzí veřejně nepotvrdila.

Záhada kolem Messengeru

Do už tak nejasného případu nyní přibyla zvláštní digitální stopa. Lidé sledující pátrání si totiž všimli, že ženin účet na Messengeru se má občas zobrazovat jako aktivní. Nejčastěji údajně brzy ráno a pozdě večer.

Na první pohled může podobná informace vyvolávat naději, že se k účtu připojuje sama pohřešovaná. Aktivita ale může mít více vysvětlení. Účet mohl zůstat přihlášený na jiném zařízení, přístup k němu může mít někdo další nebo mohou digitální stopu prověřovat policisté.

Kdo účet případně používá a zda údaj o aktivitě vůbec souvisí s Janiným zmizením, zatím není jasné.

Zmizela bez telefonu

Policie pátrání vyhlásila 3. září. Později si kriminalisté žádali záznamy z kamer vozidel zaparkovaných v ulicích Tolstého a Antala Staška už od večera 2. září.

Jana je vysoká přibližně 165 až 175 centimetrů, má střední postavu, zelené oči a rovné hnědé vlasy. Přesné oblečení v době jejího odchodu není jisté.

Pátrání stále pokračuje a Jana zůstává vedena v aktivní policejní evidenci pohřešovaných osob. Lidé s informacemi o jejím pohybu či pobytu mají volat linku 158.

Policie v ulicích Mallorky.
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Hromadná SMS pomohla najít pohřešovanou dívku.
Zdroj: Policie ČR

Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.

Témata:
ZMIZENÍmaminkaJana ŠerjeníkovápolicieOstravaFrýdek-MístekJosef DouchaMessenger
Štěpánka Grofová
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