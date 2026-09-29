„Odchod pani Jany nebyl standardní, neodpovídá jejím zvyklostem. Máme informaci, že se paní Jana nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Podle našeho šetření činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Blíže to nebudeme komentovat,“ uvedl náměstek krajského ředitele policie Martin Lichý a dodal:
„Při odchodu u sebe mohla mít tři nože, svítilnu na kola. Informace o tom, že má vysílačky, byly šetřením vyvráceny. Nezjistili jsme žádné negativní vztahy v rodině.“
Policie se vyjádřila i ke spekulacím ohledně aktivity na jejím messengeru. „Částečně pochází od nás, ale je tam určitá aktivita, kterou vyhodnocujeme. Nemáme ale informace k tomu, že by s kýmkoli komunikovala."
Propátrali 220 m2
„Pátralo se nejprve na místech s vazbami na rodinu. Pak místa, kam jezdili na výlety včetně Beskyd, kde rodina pobývala často. Prohledány byly i vodní nádrže Žermanice a Olešná, mosty a mostní konstrukce, výpustě, kanalizační systémy,“ popsal policista Marek Dvořák.
Policie prohlédla zdravotnická zařízení včetně psychiatrických léčeben, opakovaně prověřuje ubytovací zařízení, kterých jsou stovky. Osloveny byly i církevní instituce. Vše zatím bez výsledku.
„Pátrání probíhá v rámci celého schengenského prostoru. Dosud nemám informaci, že by Jana Šerjeníková opustila území ČR,“ dodal policista.
Zatím proběhlo 13 rozsáhlých pátracích akcí, na kterých se podílelo zhruba 60 policistů, včetně kynologů a potápěčů. Propátráno bylo 220 m2 plochy, vyhodnoceno bylo na 360 poznatků.
Čtyři verze
„Vyslechnuty byly desítky osob. Probíhá nepřetržitá spolupráce s rodinou, manželem, přáteli. Sestavená byla časová osa, kontaktována škola, školka, kroužky dětí,“ popsal další práci Jan Syslo, vedoucí odboru obecné kriminality.
Co se tedy mohlo s Janou Šerjeníkovou stát? Policie nadále pracuje se čtyřmi verzemi. Odešla dobrovolně s úmyslem začít nový život, odešla s úmyslem spáchat sebevraždu, stala se obětí neúmyslného trestného činu, jako je nehoda, a poslední verzí je vražda. Pátrání nadále pokračuje.