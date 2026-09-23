Zmizel nemocný Josef (73) z Kolína: Auto našli u Billy, dceři nechal klíče a dopis

Rodina se bojí o Josefa Chvojku (73). U Billy zůstalo auto, dceři nechal dopis.
Rodina se bojí o Josefa Chvojku (73). U Billy zůstalo auto, dceři nechal dopis.  (Autor: Archiv Blesku)
Autor: Štěpánka Grofová - 
23. září 2026
12:12

Rodina má strach o Josefa Chvojku z Kolína, po němž od pondělí pátrá policie. Senior trpí zdravotními komplikacemi a beze stopy zmizel. Jeho zamčené auto našli u supermarketu, klíče spolu s dopisem pro rodinu skončily ve schránce jedné z dcer.

Blízcí viděli Josefa naposledy v pondělí ráno. Když se do večera nevrátil domů, obrátili se na policii. Obavy blízkých umocňuje jeho zdravotní stav. Pátrání zatím nepřineslo žádnou stopu, jež by vedla k jeho nalezení.

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Auto zůstalo u Billy

Znepokojivý je především způsob, jakým muž zmizel. Běžně se pohybuje bílým Renaultem Twingo, vůz však policisté našli opuštěný, zamčený a zaparkovaný u prodejny Billa v Kolíně.

Josef u auta nebyl a neměl u sebe ani klíče. Ty se objevily ve schránce jedné z jeho dcer. Spolu s nimi tam rodina našla také dopis. Co přesně v něm senior napsal, policie nezveřejnila. Po oznámení zmizení se rozběhlo pátrání.

Rodina má kvůli zdraví strach

Josef měří přibližně 168 centimetrů, má zavalitější postavu, krátké hnědé vlasy, šedé oči a knír. Nejčastěji nosí volné zelené maskáčové kalhoty, starší černé roztrhané boty, černé nebo zelené tričko a černou mikinu.

Rodina se o něj obává především kvůli zdravotním komplikacím, bližší informace o jeho zdravotním stavu zveřejněny nebyly.

Josef Chvojka je nadále vedený v aktivní pátrací evidenci. Lidé, kteří ho zahlédli nebo mají informace o jeho současném pobytu, mají co nejdříve kontaktovat policii na lince 158.

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Štěpánka Grofová
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