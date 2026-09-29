Pro manžela Vincence a syny Aleše a Ondřeje nastaly dny plné nejistoty a obav. Rodině se zprvu ozvala žena z Frenštátu pod Radhoštěm. Tvrdila, že se s Jitkou setkala ve svém obchodě, kde si pohřešovaná žena prohlížela boty. Dokonce se spolu daly do řeči. „Řekla jí, že si tam hledá léčebný rehabilitační pobyt,“ uvedl syn Aleš.
Další pátrání ale nic nového nepřineslo. Stejně jako nabídka 200 tisíc korun za konkrétní informaci k osobě pohřešované ženy, která si sebou nevzala mobil. „Pár tipů přišlo, ale bez konkrétního výsledku,“ potvrdil aktuálně Aleš.
Stovky kilometrů po Moravě i Slovensku
Oba synové od začátku pátrání najezdili stovky kilometrů. Cílili na místa na jihovýchodní i severní Moravě, které měla Jitka s manželem v oblibě při výletech. „Vyjeli jsme i na Slovensko kolem Topolčan,“ dodal syn Ondřej. Oba sledují e-mail maminky či její bankovní účet. Vše však zůstává jakékoliv aktivity.
Na řadu míst včetně obchodních center umístili letáčky s portrétem maminky a výzvou, aby případní svědci kontaktovali policii. „Je to už měsíc, ale pořád věříme ve šťastný konec a opětovné shledání. Maminko, vrať se nám, potřebujeme tě,“ vzkazuje Aleš.
Neviděli jste Jitku?
Podle oficiálního policejního popisu je Jitka Lukašíková vysoká přibližně 160 až 165 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědé, vlnité, krátce střižené vlasy. V době zmizení měla mít bílou bundu, tmavé tříčtvrteční kalhoty, bílé tenisky a dámskou kabelku.
VIDEO: Hromadná SMS pomohla najít pohřešovanou dívku.