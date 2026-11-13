Vše začalo banálně. Hlídka spatřila bílý bavorák a zjistila, že auto nemá technickou kontrolu. Řidič reagoval na pokyn k zastavení pomalou jízdou, pak však dupnul na plyn a vyzval policisty k honičce.
Počínal si přitom jako pirát silnic. Křižovatky bral na červenou, poté vyjel na dálnici a směřoval na Bratislavu. „Na tachometru jsme měli 227 km/h a on se nám vzdaloval,“ popsal situaci jeden z policistů.
Na dálnici dokonce objel kamion, který policie postavila jako zátaras. Při PIT manévru hlídka u bavoráku prorazila kolo, jenže to samé se stalo u služebního Kodiaqu. Uprchlík ujížděl i s defektem, teprve na 25. kilometru ho zastavil autobus napříč dálnicí. Při tom lehce zranil policistku sedící v jednom z vozů u barikády.
Bizarní obhajoba
Při soudním jednání splétal obžalovaný spiklenecké teorie.„Obžaloba se mě netýká, stejně se jmenuju jinak. Měl jsem strach, oni mě pronásledují všude možně,“ konsternoval muž soudce a dodal: „Policisté se dopustili pokusu vraždy, protože postavili přes dálnici kamion a autobus.“
Bizarní výpověď Dušana S. pokračovala další nečekanou pointou: „Technickou jsem neměl proto, že kdybych se na STK objednal, policie by mi po cestě ukradla auto. Tohle měli celé nachystané, včetně uzavření dálnice. Páchá se tu obchodování s lidmi a je potřeba sestavit vyšetřovací tým. Odhalil jsem mnoho členů tajných služeb. Celý proces je vykonstruovaný.“ kázal dál v soudní síni.
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