Vše začalo banálně. Hlídka spatřila bílý bavorák a zjistila, že auto nemá technickou kontrolu. Řidič reagoval na pokyn k zastavení pomalou jízdou, pak však dupnul na plyn a vyzval policisty k honičce.

Počínal si přitom jako pirát silnic. Křižovatky bral na červenou, poté vyjel na dálnici a směřoval na Bratislavu. „Na tachometru jsme měli 227 km/h a on se nám vzdaloval,“ popsal situaci jeden z policistů.

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Na dálnici dokonce objel kamion, který policie postavila jako zátaras. Při PIT manévru hlídka u bavoráku prorazila kolo, jenže to samé se stalo u služebního Kodiaqu. Uprchlík ujížděl i s defektem, teprve na 25. kilometru ho zastavil autobus napříč dálnicí. Při tom lehce zranil policistku sedící v jednom z vozů u barikády.

Bizarní obhajoba

Při soudním jednání splétal obžalovaný spiklenecké teorie.„Obžaloba se mě netýká, stejně se jmenuju jinak. Měl jsem strach, oni mě pronásledují všude možně,“ konsternoval muž soudce a dodal: „Policisté se dopustili pokusu vraždy, protože postavili přes dálnici kamion a autobus.“

Bizarní výpověď Dušana S. pokračovala další nečekanou pointou: „Technickou jsem neměl proto, že kdybych se na STK objednal, policie by mi po cestě ukradla auto. Tohle měli celé nachystané, včetně uzavření dálnice. Páchá se tu obchodování s lidmi a je potřeba sestavit vyšetřovací tým. Odhalil jsem mnoho členů tajných služeb. Celý proces je vykonstruovaný.“ kázal dál v soudní síni.

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Soudce Michal Kabelík ale neměl pro podobné řeči pochopení. „Musel si být vědom, jak ohrožuje lidi kolem sebe. Hrozilo usmrcení osob, jedna policistka byla zraněná. Nevím, jestli jeho obhajobu brát jako polehčující, či přitěžující okolnost. Kromě trestu vězení navrhuji i propadnutí auta jako nástroje trestné činnosti,“ shrnula žalobkyně. Verdikt 4,5 let není pravomocný.

 

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Zdroj: PČR