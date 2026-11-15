Zdeněk naplánoval zoo veterinární budovu v podobě montovaného dřevěného domku, v němž by vznikla veterinární ordinace a ubytování pro něj i jeho nejbližší. K tomuparkoviště a příjezdovou cestou. Jenže vše zpomalily úřady.
„Vůbec jsem netušil, že se k tomu musí vyjádřit celkem třináct subjektů. Teď už zbývají jen vodohospodáři, zda je zdejší voda kvalitní. Chceme stavět ještě letos, hotovo snad bude do Velikonoc,“ přemítá Zdeněk Machař. S přítelkyní a syny tak přebývají zatím improvizovaně v přístřešku pro ovce.
Neskutečná sbírka po požáru přinesla centru 19 milionů korun. Dary posílali převážně jednotlivci. „Objevili se závistivci, ale všechny peníze jsou pod kontrolou v bance a jsou vynakládány účelně. Jen roční provoz centra se vším všudy vyjde na jeden a půl milionu,“ prozradil Machař.
Z krasu do přírody
Kromě vzniku nového zázemí investoval i do nákupu objektu na kraji Moravského krasu. Odtud bude vyléčená zvířata vypouštět zpět do volné přírody. „Už je tam vše připravené. Udělal jsem tam rybníčky, laguny a potůčky. Je to 12 minut odsud Slatiny, takže v ideálním dosahu,“ uvedl zakladatel zvířecího centra.
Svému projektu obětoval od začátku 90. let půlku života. Každý den řeší desítky telefonátů, kdy mu lidé popisují nálezy různých druhů zvířat a ptají se, co mají dělat. „Letošní rekord bylo 220 telefonátů během jediného dne,“ usmívá se Machař.
Netopýři a ježci v ohrožení
Nyní se v centru ve Slatině nachází až 350 zástupců 40 druhů fauny. Aktuálně Zdeněk se spolupracovníky řeší problémy netopýrů a ježků. „Začala topná sezóna v panelových domech. Netopýři ve škvírách cítí teplo zevnitř. Myslí si, že venku se otepluje a vylétají do mrazu. Tady je důležitá rychlý převoz a první pomoc,“ popisuje ochránce.
V případě ježků, kteří nabírají váhu a chystají se na zazimování, lidé reagují často přehnaně, sbírají je a zahlcují zvířecí centra.
Nedílnou součástí zvířecího centra jsou školní výpravy. Zdeněk nyní připravil sérii víkendů, kdy mohou osazenstvo areálu navštívit především rodiče s dětmi. Půjde o dva víkendy na konci listopadu a první tři prosincové víkendy. Začátek je vždy v 10 hodin.