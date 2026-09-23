Pohřešovanou Michaelu našli zabitou: Zatkli vraha z Běchovic! Recidivista byl i v seriálu ČT

Policisté našli tělo pohřešované Michaely S.
Policisté našli tělo pohřešované Michaely S.
Policisté našli tělo pohřešované Michaely S. a podle dosavadních zjištění žena zemřela násilnou smrtí.
Vyšetřování vraždy v Běchovicích, která inspirovala devátý díl úspěšného krimiseriálu.
Michal Š. má za sebou temnou minulost.
Autor: Andrea Vídeňská, Tereza Malecká - 
23. září 2026
10:28

Michaela S. loni v září zmizela v pražském Újezdu nad Lesy. Doma na ní čekal malý syn (10). Policisté ji nyní nalezli mrtvou a v souvislosti s její smrtí zadrželi muže, který byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Podle kriminalistů žena zemřela při sexuálních praktikách. 

Po měsících beznadějného pátrání přišla smutná zpráva. Michaela S., která loni v září beze stopy zmizela z Prahy, už není vedena mezi pohřešovanými. Policisté našli její tělo a podle dosavadních zjištění žena zemřela násilnou smrtí. Doma na ni čekal malý syn (10).

Záhadné zmizení ženy z Prahy: Policisté ji hledají už několik měsíců! Čeká na ni desetiletý syn.
Záhadné zmizení ženy z Prahy: Policisté ji hledají už několik měsíců! Čeká na ni desetiletý syn

Dvojnásobný vrah

Po Michaele pátrali kriminalisté několik měsíců. Naposledy ji lidé viděli v Újezdu nad Lesy, kde se v září minulého roku ztratila. Ještě letos v únoru její příběh zveřejnily Krimi zprávy s žádostí o pomoc při pátrání. V souvislosti s tragickou smrtí ženy kriminalisté podle dostupných informací zadrželi muže, který má za sebou temnou minulost. 

Jde o Michala Š. Ten v březnu 2002 brutálně zavraždil adoptivní rodiče své tehdy šestnáctileté přítelkyně v pražských Běchovicích. Do rodinného domu přišel s dívkou původně krást. Jejího otce Ladislava K. (†62) ubodal 14 ranami nožem, matce Haně (†54) zasadil dokonce 26 ran. Dvojice pak z domu odvezla cennosti a auto. Za dvojnásobnou vraždu dostal tehdy devatenáctiletý Šťastný v září 2002 výjimečný trest 25 let vězení. Po odvolání mu ale soud trest snížil na 15 let. Jeho přítelkyně vyvázla s 18 měsíci za krádež. Nepodařilo se totiž prokázat, že by se na vraždách podílela.

Otřesný případ se o dvacet let později dostal také na televizní obrazovky. Běchovickými vraždami se inspirovali tvůrci oblíbeného kriminálního seriálu České televize Případy 1. oddělení. Příběh zpracovali v epizodě s názvem Romeo a Julie, kterou diváci viděli v roce 2022.

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Sexuální praktiky

Michaela S. podle kriminalistů pravděpodobně zemřela už před několika měsíci. Její tělo měl muž následně ukrýt, a tím ještě více zkomplikovat pátrání po pohřešované ženě. Policisté ho nakonec nalezli přibližně kilometr od bytu, kde měla žena zemřít. Tělo bylo ukryté v opuštěném areálu a podle informací ho tam měl pachatel přepravit na ocelovém rudlu.

Z detailů případu běhá mráz po zádech. Kriminalisté tentokrát nepracují s verzí klasické vraždy. Michaela měla zemřít v souvislosti se sexuálními praktikami. Přesné okolnosti její smrti však nadále vyšetřují.

Policisté našli tělo pohřešované Michaely S.
Policisté našli tělo pohřešované Michaely S.
Policisté našli tělo pohřešované Michaely S. a podle dosavadních zjištění žena zemřela násilnou smrtí.
Vyšetřování vraždy v Běchovicích, která inspirovala devátý díl úspěšného krimiseriálu.
Michal Š. má za sebou temnou minulost.

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Dům, odkud pohřešovaná ve čtvrtek od dvou malých dětí odešla
Zdroj: Karel Janeček

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sexuální praktikydvojnásobná vraždapátrání po pohřešované osoběpřípady 1. oddělenínásilná smrtdvojnásobný vrahČeská televizePrahavraždaÚjezd nad LesyÚjezdsmrt
Andrea Vídeňská
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Uživatel_5683053 ( 23. září 2026 11:57 )

Za vraždu už není trest smrti, alkohol a drogy jsou polehčující okolnost, 15x trestaný projeví ,,upřímnou ,,lítost a všichni mají nižší trest ? Proč soudy trestají slušné občany, proč se nám vysmívají?
Neustále se napadají důchodci, kteří 45 a více let pracovali ,ale stát zvyšuje dávky bezdomovcům, feťákům a nemakačenkům.
Něco shnilého je ve státě českém... 👎

nika f ( 23. září 2026 11:55 )

Proč ty tajnosti se jménem, když v jiném článku má Blesk přímo toto: Případ, který šokoval veřejnost a nemá v české justici obdoby, začal včera projednávat pražský městský soud. Michala Kalvodová (16) a Michal Šťastný (19) jsou obžalováni z brutální vraždy dívčiných adoptivních rodičů.
Zvláštní náhoda, že se jmenují Michal, Michala, Michaela...

Strážce 🧑🏻‍🚀 Galaxie ( 23. září 2026 11:54 )

Nojó. To je ten náš kapitalismus a svoboda projevu, demokracie... A minimální tresty.

Uživatel_6349936 ( 23. září 2026 11:36 )

No kdysi bohužel!Naše zákony jsou prohnile a vrahy podporují!SMĚŠNÉ
tresty a výsměch pozůstalým obětí!!

Milan Dvorak ( 23. září 2026 11:27 )

pokud ani dvě vraždy nestačí na doživotí, pak si takové zločince v ulicích asi fakt zasloužíme. Trest smrti měl jednu nespornou výhodu, pachatel už nikdy nikoho nezabil ani nikomu neublížil. Tady je zřejmé že soucit s vrahy převládá nad soucitem s oběťmi.

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