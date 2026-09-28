Lavina pohřbila tábor v Himálaji: Čtyři mrtví, 12 lidí se pohřešuje

Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Autor: Štěpánka Grofová - 
28. září 2026
18:05

Mohutná lavina zasáhla základní tábor pod nepálskou horou Himlung Himal. Záchranáři už našli těla čtyř lidí, dalších 12 členů expedičního personálu se stále pohřešuje. Pátrání komplikuje špatné počasí a obrovské množství sněhu.

Lavina udeřila v neděli 27. září v základním táboře pod 7126 metrů vysokou horou Himlung Himal nedaleko hranice s Čínou. Masa sněhu zasypala stany lidí, kteří připravovali zázemí pro nadcházející horolezecké expedice.

První zprávy hovořily o dvou mrtvých a 14 pohřešovaných. Během pondělního pátrání však záchranáři objevili další dvě těla. Aktuální bilance tak podle nepálského deníku Kathmandu Post činí čtyři mrtvé a 12 pohřešovaných.

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Záchranáře brzdí počasí

V táboře se před neštěstím pohybovali nepálští výškoví pracovníci, průvodci a další personál několika expedičních společností. Na místo dorazili přibližně dva týdny před neštěstím, aby připravili základní tábor a trasu před začátkem horolezecké sezony.

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Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Zdroj: Facebook/Nepal National Mountain Guide Association - NNMGA

Do oblasti vyrazil záchranný tým vedený známým nepálským horolezcem Mingmou Gyaljem Šerpou. Zkušený horský vůdce byl v roce 2021 součástí týmu, jenž jako první v historii zdolal K2 v zimě. Kvůli odlehlosti základního tábora dopravily záchranáře co nejblíže vrtulníky. Pátrání ale komplikuje počasí i podmínky vysoko v horách.

Oblast před lavinou několik dní sužoval vytrvalý déšť a silné sněžení. Právě kombinaci nepříznivého počasí a množství nového sněhu nepálská asociace horských vůdců spojuje se vznikem laviny.

Himlung Himal leží v odlehlé části nepálského Himálaje v regionu Manang. Vrchol dosahuje nadmořské výšky 7126 metrů. Nepálské úřady už před víkendem kvůli předpovědi silných srážek a sněžení dočasně uzavřely některé vysokohorské turistické trasy.

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Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.
Lavina pohřbila tábor, čtyři mrtví a 12 nezvěstných.

Témata:
táboršerpovéNepállavinaČínaKáthmándúHimálajhorský vůdceGhanaTulasníhManang
Štěpánka Grofová
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