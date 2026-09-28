Lavina pohřbila tábor v Himálaji: Čtyři mrtví, 12 lidí se pohřešuje
Mohutná lavina zasáhla základní tábor pod nepálskou horou Himlung Himal. Záchranáři už našli těla čtyř lidí, dalších 12 členů expedičního personálu se stále pohřešuje. Pátrání komplikuje špatné počasí a obrovské množství sněhu.
Lavina udeřila v neděli 27. září v základním táboře pod 7126 metrů vysokou horou Himlung Himal nedaleko hranice s Čínou. Masa sněhu zasypala stany lidí, kteří připravovali zázemí pro nadcházející horolezecké expedice.
První zprávy hovořily o dvou mrtvých a 14 pohřešovaných. Během pondělního pátrání však záchranáři objevili další dvě těla. Aktuální bilance tak podle nepálského deníku Kathmandu Post činí čtyři mrtvé a 12 pohřešovaných.
Záchranáře brzdí počasí
V táboře se před neštěstím pohybovali nepálští výškoví pracovníci, průvodci a další personál několika expedičních společností. Na místo dorazili přibližně dva týdny před neštěstím, aby připravili základní tábor a trasu před začátkem horolezecké sezony.
Do oblasti vyrazil záchranný tým vedený známým nepálským horolezcem Mingmou Gyaljem Šerpou. Zkušený horský vůdce byl v roce 2021 součástí týmu, jenž jako první v historii zdolal K2 v zimě. Kvůli odlehlosti základního tábora dopravily záchranáře co nejblíže vrtulníky. Pátrání ale komplikuje počasí i podmínky vysoko v horách.
Oblast před lavinou několik dní sužoval vytrvalý déšť a silné sněžení. Právě kombinaci nepříznivého počasí a množství nového sněhu nepálská asociace horských vůdců spojuje se vznikem laviny.
Himlung Himal leží v odlehlé části nepálského Himálaje v regionu Manang. Vrchol dosahuje nadmořské výšky 7126 metrů. Nepálské úřady už před víkendem kvůli předpovědi silných srážek a sněžení dočasně uzavřely některé vysokohorské turistické trasy.
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