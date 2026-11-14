Spisovatelku dětských knih Martinu Macháčovou (45) odhalení, že za ilustrátorkou Sofií Helfert se skrývá odsouzená Hana Bašová, šokovalo. Bašová jí v roce 2021 ilustrovala dílo s názvem Motýlí kniha.
„Já jsem se v době, kdy nám měla ta paní ilustrovat knížku, podívala na její portfolio. Ona už je v té době měla úctyhodné pro renomované nakladatelství. Nebyl důvod si o ní myslet něco špatného,“ svěřila se Blesku.
„Já se to dozvěděla tak, že mi někdo napsal agresivní zprávu. Do té doby jsem neměla povědomí, kdo ta ženská je,“ zdůraznila autorka.
Od té doby na Sofii Helfert alias Hanu Bašovou už nenarazila. „Motýlí kniha je ale pro mě ztracená. Dala jsem do toho obrovský kus sebe, dalo to spoustu práce. Jsem šokovaná, jak k takové situaci mohlo vůbec dojít,“ svěřila se spisovatelka.
Hrůzná kuřimská kauza
Hana Bašová byla odsouzena v tzv. kuřimské kauze. Šlo o rozsáhlý případ brutálního týrání dvou malých bratrů (7 a 9), který v roce 2007 šokoval celou republiku. Bašová si nechávala říkat „teta Nancy“.
Bylo prokázáno, že skupina včetně matky a tety chlapců děti surově bila, svazovala, trápila je hlady, nutila je jíst vlastní výkaly, dokonce se objevily i náznaky kanibalismu. Odsouzena byla na sedm let.
Nakladatelství: Netušili jsme to!
S ilustrátorkou vystupující pod pseudonymem Sofie Helfert, spolupracovalo nakladatelství Triton přibližně od roku 2019. O její skutečné identitě a trestní minulosti podle vedoucí redakce Lenky Svobodové nevědělo. Odmítá proto tvrzení, že tyto informace vědomě zatajovalo. „Napadlo by vás, že přijde ilustrátorka, pošle vám krásné ilustrace a má takovouhle minulost?“ uvedla Svobodová.
Zjištěné skutečnosti se podle nakladatelství bolestně dotýkají také autorů knih, na jejichž výtvarné podobě se ilustrátorka podílela. Redakce je nyní postupně kontaktuje a seznamuje je se situací. Někteří z nich mohou oprávněně vnímat jako zraňující skutečnost, že jejich díla byla spojena s člověkem odsouzeným v tak závažné kauze, aniž o tom měli možnost předem vědět.
Bašová vytvořila také Karty ctnosti, motivační rodinnou hru, která má dětem i rodičům pomáhat zkoumat a rozvíjet morální hodnoty a osobnostní vlastnosti. Identitu Bašové odhalil nyní odborník na sekty Jakub Jahl.
Minulost na dotaz přiznala
Nakladatelství Triton spolupráci s ilustrátorkou neukončilo bezprostředně po zveřejnění informací o její minulosti. Považovalo za nezbytné nejprve ověřit zveřejněné skutečnosti přímo u dotčené ilustrátorky.
Ta podle zástupců nakladatelství svou minulost na přímý dotaz potvrdila. Rozhodujícím problémem se tak stala nejen závažnost jejího někdejšího jednání, ale především skutečnost, že nakladatelství o své minulosti neinformovala.
„My bychom autorům měli dát volbu: Chcete své dílo spojit s dílem ilustrátora s takovouto minulostí? My jsme jim však takovou možnost dát nemohli, protože nám ilustrátorka sama od sebe o své minulosti nevyprávěla - a nás pochopitelně nenapadlo se na něco takového ptát, toto není běžná nakladatelská praxe," vysvětlila Svobodová. Nakladatelství proto nakonec přistoupilo k ukončení spolupráce a zastavení prodeje publikací, které ilustrátorka výtvarně doprovodila.
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Autoři nemusejí své ilustrátory osobně znát
Nakladatelství zároveň upozorňuje, že výběr ilustrátora a podoba spolupráce se mohou u jednotlivých knih výrazně lišit. „Někdy k nám autor přichází s již hotovým dílem a vlastním ilustrátorem. Pokud nás text i ilustrace osloví, dílo zapadá do některé z našich edic a je v souladu s našimi profesními principy a etickými hodnotami, rádi je přijmeme k vydání. Pak máme samozřejmě pool vlastních ilustrátorů, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme – a mezi nimi byla i dotčená paní,“ vysvětluje Svobodová.
Zástupci nakladatelství se s ilustrátorkou nikdy osobně nesetkali. Jak připomínají, v současné nakladatelské praxi není neobvyklé, že spolupráce s autory či výtvarníky probíhá na dálku. Nakladatelství zdůrazňuje, že se od minulého jednání ilustrátorky jednoznačně distancuje. Současně považuje za důležité chránit důvěru autorů, knihkupců a čtenářů, kteří s publikacemi přicházejí do styku a kteří by měli mít k dispozici informace umožňující jim vlastní rozhodnutí.