Vzkaz zmizelé mamince Janě: Manžel prosí o návrat domů

Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Policie zveřejnila, v čem pravděpodobně Jana Šerjeníková (38) zmizela.
Policie zveřejnila, v čem pravděpodobně Jana Šerjeníková (38) zmizela.
Autor: Nicole Vášová, Štěpánka Grofová - 
27. září 2026
12:15

Více než tři týdny policisté marně pátrají po mamince dvou dětí, Janě. Jednoho dne odešla z domova bez dokladů a mobilu, od té doby o ní nikdo nic neví. Manžel jí poslal vzkaz s nadějí, že ho třeba vyslyší a vrátí se domů k rodině.

Čtvrtek 3. září byl posledním dnem, kdy byla rodina Jany Šerjeníkové (38) kompletní. Maminka dvou dětí ráno opustila domov ve Frýdku-Místku bez dokladů i mobilu a už se nevrátila. Do zaměstnání v Ostravě nedorazila.

Policie od té doby pátrá i za hranicemi Moravskoslezského kraje a prověřuje všechny možnosti jejího zmizení. Vyšetřovatelé používají drony, prohledávají okolí, horské chaty i další objekty. Manžel Jan poslal milované ženě skrze TN vzkaz s nadějí, že ho vyslyší a vrátí se domů.

„Ahoj Janičko, mamko naše. Ať už tě trápí či sužuje cokoli, není důvod k tomu, abys své emoce nemohla prožívat s námi doma a svěřit se nám s nimi (…) Vždyť přece víš, že tě máme moc rádi a neumíme si představit život bez tebe. Dej nám prosím jen jakkoliv vědět, že jsi v pořádku. Tvůj Honza,“ vzkázal manželce.

Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Záhada zmizelé maminky Jany: Tři možné scénáře a podivná aktivita na Messengeru

Pohřešovaná Jana měla v poslední době prožívat vyhoření. Chtěla dát výpověď v práci, která ji podle vlastních slov nebavila. Na druhou stranu měla podle rodinného příslušníka Petra stabilní zázemí a rodinu.

Jana je vysoká přibližně 165 až 175 centimetrů, má střední postavu, zelené oči a rovné hnědé vlasy. Přesné oblečení v době jejího odchodu není jisté.

Pátrání stále pokračuje a Jana zůstává vedena v aktivní policejní evidenci pohřešovaných osob. Lidé s informacemi o jejím pohybu či pobytu mají volat linku 158.

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Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Policie zveřejnila, v čem pravděpodobně Jana Šerjeníková (38) zmizela.
Policie zveřejnila, v čem pravděpodobně Jana Šerjeníková (38) zmizela.

Témata:
pátránímobilZMIZENÍmanželrodina s dětmidronJana ŠerjeníkováOstravarodinadomovMoravskoslezský krajFrýdek-Místek
Nicole Vášová
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Helenatrojska ( 27. září 2026 13:53 )

Byla týraná. Je to čitelné ve tváři. Zaměřit se na manžela, ten ví, kde se nachází. Neodešla až ráno, ale ještě v noci ve velmi časných hodinách byla uklizena. Někde za vesnicí v mezích. V poli mezi obytnou oblastí a lesem.

begonie ( 27. září 2026 13:10 )

m mužík: 👍 👍 👍 PŘESNĚ 👍 👍 👍

Duck ( 27. září 2026 13:03 )

Marne se snazi to naraficit tak, aby si lidi myself ze zdrhla od rodiny. Proto si vymysli ze mela psychicke problemy, ze si ssebou brala visilacky, ze byla opakovane v USA, ale nikdo mu to nezere.krivej uz od pohledu.
Policies by se mela zamerit na hledani okolnich vodnich nadrzi.

Patrik Malý ( 27. září 2026 12:33 )

Manželovi bych nevěřil ani slovo...

m mužík ( 27. září 2026 12:29 )

"Dojemný vzkaz od manžela", ale v té rodině muselo být něco v nepořádku. Matka od dětí jen tak nezmizí náhle do nikam.

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