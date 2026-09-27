Vzkaz zmizelé mamince Janě: Manžel prosí o návrat domů
Více než tři týdny policisté marně pátrají po mamince dvou dětí, Janě. Jednoho dne odešla z domova bez dokladů a mobilu, od té doby o ní nikdo nic neví. Manžel jí poslal vzkaz s nadějí, že ho třeba vyslyší a vrátí se domů k rodině.
Čtvrtek 3. září byl posledním dnem, kdy byla rodina Jany Šerjeníkové (38) kompletní. Maminka dvou dětí ráno opustila domov ve Frýdku-Místku bez dokladů i mobilu a už se nevrátila. Do zaměstnání v Ostravě nedorazila.
Policie od té doby pátrá i za hranicemi Moravskoslezského kraje a prověřuje všechny možnosti jejího zmizení. Vyšetřovatelé používají drony, prohledávají okolí, horské chaty i další objekty. Manžel Jan poslal milované ženě skrze TN vzkaz s nadějí, že ho vyslyší a vrátí se domů.
„Ahoj Janičko, mamko naše. Ať už tě trápí či sužuje cokoli, není důvod k tomu, abys své emoce nemohla prožívat s námi doma a svěřit se nám s nimi (…) Vždyť přece víš, že tě máme moc rádi a neumíme si představit život bez tebe. Dej nám prosím jen jakkoliv vědět, že jsi v pořádku. Tvůj Honza,“ vzkázal manželce.
Pohřešovaná Jana měla v poslední době prožívat vyhoření. Chtěla dát výpověď v práci, která ji podle vlastních slov nebavila. Na druhou stranu měla podle rodinného příslušníka Petra stabilní zázemí a rodinu.
Jana je vysoká přibližně 165 až 175 centimetrů, má střední postavu, zelené oči a rovné hnědé vlasy. Přesné oblečení v době jejího odchodu není jisté.
Pátrání stále pokračuje a Jana zůstává vedena v aktivní policejní evidenci pohřešovaných osob. Lidé s informacemi o jejím pohybu či pobytu mají volat linku 158.
Byla týraná. Je to čitelné ve tváři. Zaměřit se na manžela, ten ví, kde se nachází. Neodešla až ráno, ale ještě v noci ve velmi časných hodinách byla uklizena. Někde za vesnicí v mezích. V poli mezi obytnou oblastí a lesem.