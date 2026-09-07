Maminka dvou malých dětí zmizela ráno ve čtvrtek 3. září. Bez dokladů, bez peněz, bez mobilu. Nedorazila ke Krajskému soudu v Ostravě. „Je asistentkou soudce na obchodním úseku. Mohu potvrdit, že se nedostavila,“ řekl mluvčí soudu Igor Krajdl.
Ženu v v uplynulých dnech hledali intenzivně v terénu nejen kolem bydliště policisté ale i mnoho přátel. „Nezvěstná více než 100 hodin, nemáme nic,“ napsala v průběhu pondělka jedna z kamarádek.
Právě přátelé a rodina se ale na sociální síti setkali s obrovský mmnožstvím nechutných komentářů, které většinou napadají ženina manžela. „Jsou to naši přátelé a dobří lidé,“ napsala jedna z nešťastných přítelkyň a přetlumočila vzkaz sestry: „Jani, ozvi se nám. Čekáme na tebe. Máme tě rádi. O vše se postaráme.“
S vysokoškolsky vzdělanou a zodpovědnou Janou nebyly nikdy žádné potíže. „Ani si na žádné nestěžovala. Nastoupila k nám opět vloni, po rodičovské dovolené u nás pracovala rok,“ uvedla jedna z pětistovky jejích kolegyň ze soudu.
Do práce i jinam chodila Jana Šerjeníková nejčastěji v sukni a není vyloučeno, že ji měla na sobě i v době odchodu z domova. Není totiž přesně známo, v jakém oblečení odešla, měla by mít u sebe ale šedý batoh zn. Crossroad.
„V současnosti stále probíhá pátrání po pohřešované ženě (38) z Frýdku-Místku. V uplynulých dnech proběhly pátrací akce, bohužel bezúspěšně. Stále ověřujeme poznatky veřejnosti, prozatím s negativními výsledky,“ sdělila v pondělí odpoledne komisařka Petra Hrubá.
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