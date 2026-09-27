Senior zemřel na hřbitově po útoku hmyzu: Sršni zaútočili z hrobu!

Seniora na hřbitově napadl roj sršňů
Seniora na hřbitově napadl roj sršňů
Seniora na hřbitově napadl roj sršňů
Seniora na hřbitově napadl roj sršňů
Hasiči montážní pěnou uzavřeli hrob
Autor: Nicole Vášová - 
27. září 2026
15:25

Senior navštívil ve slovenských Košicích hřbitov za účelem úklidu hrobu příbuzného, ale domů se už nikdy nevrátil. Napadl ho roj sršňů usídlený pod náhrobním kamenem! Muže pobodal v oblasti obličeje a hlavy. Přes téměř hodinovou první pomoc záchranářů se ho nepodařilo oživit.

Senior (†70) ze slovenských Košic šel na hřbitov uklidit hrob příbuzného, ale netušil, že se domů už nikdy nevrátí. Pod náhrobním kamenem na něj čekalo hnízdo sršňů! Agresivní hmyz zaútočil a opakovaně seniora pobodal v oblasti obličeje a hlavy. Důchodce v poslední chvíli stihl říct známým, co se stalo, a že mu není dobře. Poté zkolaboval.

Podle TV JOJ na místo neprodleně dorazila záchranná služba a snažila se o jeho oživení. „Příslušníci asistovali záchranářům při oživování této osoby více než 45 minut. Bohužel, tuto osobu se nepodařilo zachránit,“ řekl tiskový mluvčí Hasičského a záchranného sboru Košice Jozef Bálint.

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Podle rodiny muž netrpěl na žádné alergie jak na hmyz, tak na léky. Podle lékaře u něj nastal anafylaktický šok. Tento život ohrožující stav vzniká silnou reakcí imunitního systému a způsobuje silnou změnu sliznice, stažení dýchacích cest a roztažení krevních cév, uvedl Národní zdravotnický informační portál.

Na místo po tragické události dorazil odborný tým hasičů, který hnízdo zneškodnil a hrob zaizoloval montážní pěnou, aby se situace nemohla opakovat. Na nebezpečí v případě bodnutí sršněm upozornila i záchranná služba. V případě projevu alergické reakce doporučila bez váhání kontaktovat tísňovou linku 155.

Podle odborníka Martina Suváka je hromadný útok sršňů velmi ojedinělým případem. Může nastat v případě výskytu v bezprostřední blízkosti hnízda, při manipulaci nebo narušením. Pokud bodne jeden hmyz, chemická reakce vzbudí agresi i u ostatních a tím zahájí hromadný útok.

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Seniora na hřbitově napadl roj sršňů
Seniora na hřbitově napadl roj sršňů
Seniora na hřbitově napadl roj sršňů
Seniora na hřbitově napadl roj sršňů
Hasiči montážní pěnou uzavřeli hrob

Témata:
záchranahasičhrobsršeňsenioralergická reakceSlovenskoanafylaktický šokKošicehnízdočištěníhřbitovhmyzprvní pomoc
Nicole Vášová
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qwerta ( 27. září 2026 16:14 )

👍 👍

DD22 ( 27. září 2026 15:43 )

Hrozná smrt, chudák pán.😥

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