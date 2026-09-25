Nové informace o nezvěstné mamince Janě: Stala se obětí trestného činu?
Už více než tři týdny je nezvěstná maminka dvou dětí z Frýdku-Místku Jana Šerjeníková (38). Záhadně zmizela po svých narozeninách patrně v noci z 2. na 3. září. Jeden ze zdrojů blízkých rodině prozradil, že si Jana s sebou vzala i dvě vysílačky včetně nabíječek. Z bytu zmizely i tři nože. Podle exkriminalisty Jana Andrleho se mohla stát obětí trestného činu.
Po Janě Šerjeníkové pátrají policisté i její blízcí od začátku září. Matka dvou dětí měla ve středu 2. září narozeniny a během následující noci zmizela z Frýdku-Místku. Ve čtvrtek už nedorazila do zaměstnání v Ostravě a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu.
Podle dostupných informací odešla bez telefonu, dokladů a peněz, u sebe měla mít pouze batoh. Přestože policisté prověřili řadu míst a získali poznatky také od veřejnosti, žádná stopa zatím k Janě nevedla. Jeden ze zdrojů blízkých rodině pro TN.cz uvedl, že si s sebou Jana vzala i dvě vysílačky. Z bytu zmizely i tři velké nože. Mluvčí policie Eva Michalíková potvrdila, že touto informací policie disponuje.
K případu se vyjádřil i exkriminalista Jan Andrle. Podle něj jde o neobvyklý případ. „S tím, že měly zůstat doma doklady, peněženka, mobil. Tohle jsou indicie, že se mohla stát obětí trestného činu,“ řekl pro zmíněný server.
Mezitím se pátrání po paní Janě rozšířilo i mimo Českou republiku. To probíhá v rámci schengenského prostoru čili na území Evropy,
Policisté také prozkoumali záběry z kamer, jak v ulicích, tak od lidí, například z aut. V uplynulých dnech pátrali v oblastech přehrad Olešná a Žermanice za použití policejních dronů letecké služby. Také prověřili horské chaty a chalupy v Beskydech. Vše dosud s negativním výsledkem.
Jana Šerjeníková není jediná, po kom se nepochopitelně slehla zem. Před dvěma lety se ztratila seniorka Danuta Zagóra (78) z Českého Těšína. I přes týdny rozsáhlého pátrání se dosud žena nenašla.
No nevím je to jistě strašný co se děje, lidé jdou ven a jsou fuč, jen si myslím že borec ví víc !rád bych se pletl a přál bych si aby se našla živá!