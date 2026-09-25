Nové informace o nezvěstné mamince Janě: Stala se obětí trestného činu?

Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Policejní pátrání po zmizelé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Autor: Martin Lisičan, Jana Gartnerová - 
25. září 2026
21:19

Už více než tři týdny je nezvěstná maminka dvou dětí z Frýdku-Místku Jana Šerjeníková (38). Záhadně zmizela po svých narozeninách patrně v noci z 2. na 3. září. Jeden ze zdrojů blízkých rodině prozradil, že si Jana s sebou vzala i dvě vysílačky včetně nabíječek. Z bytu zmizely i tři nože. Podle exkriminalisty Jana Andrleho se mohla stát obětí trestného činu.

Po Janě Šerjeníkové pátrají policisté i její blízcí od začátku září. Matka dvou dětí měla ve středu 2. září narozeniny a během následující noci zmizela z Frýdku-Místku. Ve čtvrtek už nedorazila do zaměstnání v Ostravě a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu.

Podle dostupných informací odešla bez telefonu, dokladů a peněz, u sebe měla mít pouze batoh. Přestože policisté prověřili řadu míst a získali poznatky také od veřejnosti, žádná stopa zatím k Janě nevedla. Jeden ze zdrojů blízkých rodině pro TN.cz uvedl, že si s sebou Jana vzala i dvě vysílačky. Z bytu zmizely i tři velké nože. Mluvčí policie Eva Michalíková potvrdila, že touto informací policie disponuje. 

K případu se vyjádřil i exkriminalista Jan Andrle. Podle něj jde o neobvyklý případ. „S tím, že měly zůstat doma doklady, peněženka, mobil. Tohle jsou indicie, že se mohla stát obětí trestného činu,“ řekl pro zmíněný server.

Pátrání po Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku je zatím bezvýsledné.
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Mezitím se pátrání po paní Janě rozšířilo i mimo Českou republiku. To probíhá v rámci schengenského prostoru čili na území Evropy,

Policisté také prozkoumali záběry z kamer, jak v ulicích, tak od lidí, například z aut. V uplynulých dnech pátrali v oblastech přehrad Olešná a Žermanice za použití policejních dronů letecké služby. Také prověřili horské chaty a chalupy v Beskydech. Vše dosud s negativním výsledkem.

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Jana Šerjeníková není jediná, po kom se nepochopitelně slehla zem. Před dvěma lety se ztratila seniorka Danuta Zagóra (78) z Českého Těšína. I přes týdny rozsáhlého pátrání se dosud žena nenašla.

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Zdroj: Policie ČR

Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Policejní pátrání po zmizelé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.

Témata:
pátránípohřešováníČeskorodinatrestný činFrýdek-MísteknarozeninyoběťJan Andrle
Martin Lisičan
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kokojambo ( 25. září 2026 21:46 )

No nevím je to jistě strašný co se děje, lidé jdou ven a jsou fuč, jen si myslím že borec ví víc !rád bych se pletl a přál bych si aby se našla živá!

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