„V souvislosti s pátráním po pohřešované Janě Šerjeníkové žádáme o pomoc ve formě poskytnutí kamerových záznamů především z palubních kamer os. vozidel, která byla zaparkována v době od 2. 9. 2026 21:00 hodin do 3. 9. 2026 7:00 hod. v lokalitě ul. Tolstého a ul. Antala Staška,“ sdělili policisté v naléhavé zprávě.
Výzva patrně přinesla nové informace. „Děkujeme veřejnosti za poskytnuté poznatky, které jsme obdrželi po výzvě o pomoc. Policisté tyto informace prověřují už i za hranicemi kraje, napříč Českou republikou,“ uvedla ve komisařka Petra Hrubá.
„Stále se také zabývají všemi dostupnými poznatky z vlastní činnosti, které by mohly vést k informacím o pohřešované ženě,“ dodala.
Prosba přátel
Jana Šerjeníková měla v osudný den 2. září 38. narozeniny. Patrně zmizela v nočních hodinách bez peněz, dokladů i mobilu. Jaký byl důvod jejího zmizení, není zatím vůbec jasné a veškeré verze jsou jen spekulacemi.
Rodina a přátelé, kterých se zmizení Jany velmi dotklo, prosí na sociálních sítích o respekt. „Týden od zmizení. PČR dělá, co může, ale nic nevíme. Prosíme veřejnost, aby se zdržela konspiračních teorií a fikcí. Vaše konspirace a zlé dedukce nás přátele i rodinu velmi zraňují,“ uvedla za všechyn kamarádka Tereza a dodala:
„Sdílení, vyjádření podpory, tipy jsou v pořádku. Prosím snažně, nevkládejte komentáře s vlastními nepodloženými teoriemi a závěry, pokud sami nedisponujete informacemi nebo důkazy pro svá tvrzení - jsou to pak jen domněnky. Museli bychom poté přestat sdílet aktualizace stavu, ale to bude mít jediný účinek - rychleji se na hledání Janči zapomene. A to nechceme. Děkujeme za pochopení a respektování.“
VIDEO: Policisté vypátrali pětici dětí, která se ztratila v lese na Znojemsku (červenec 2026).