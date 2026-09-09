„V souvislosti s pátráním po pohřešované Janě Šerjeníkové žádáme o pomoc ve formě poskytnutí kamerových záznamů především z palubních kamer os. vozidel, která byla zaparkována v době od 2. 9. 2026 21:00 hod. do 3. 9. 2026 7:00 hod. v lokalitě ul. Tolstého a ul. Antala Staška,“ sdělili policisté v naléhavé zprávě. Se záznamy se mají lidé obracet na sekretariát Policie České republiky, 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek na tel. čísle: 974 732 329.
Dosud se mluvilo o tom, že zmizela bez teleronu, peněz a dokladů ve čtvrtek 3. září, kdy ráno nedorazila do práce. „Je asistentkou soudce na obchodním úseku. Mohu potvrdit, že se nedostavila,“ řekl mluvčí soudu Igor Krajdl.
Prohledávají krmelce
K pátrání po pohřešované mamince se přidaly i místní myslivci. „Obracím se na Vás s žádostí o pomoc při pátrání po pohřešované. Především jde o kontrolu fotopastí a krmelců, případně míst, kde by pohřešovaná mohla nocovat,“ uvádí na stánkách frýdecko-místecká jednota.
Ozvi se nám
Příbuzní jsou jako na trní. „Jani, ozvi se nám. Čekáme na tebe. Máme tě rádi. O vše se postaráme,“ sdělila Janě její sestra prostřednictvím kamarádky. I přes rozsáhlou pátrací akci je ale máma dvou dětí stále nezvěstná.
Zmizení je o to záhadnější, že Jana byla naprosto bezproblémová. Potíže neměla. „Ani si na žádné nestěžovala. Nastoupila k nám opět vloni, po rodičovské dovolené u nás pracovala rok,“ uvedla jedna z pětistovky jejích kolegyň ze soudu.