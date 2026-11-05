Český pilot popsal nehodu letadla na Floridě: Vybrat už to nešlo!
Na Floridě se 1. listopadu zřítilo soukromé letadlo, spadlo do obytné čtvrti a po dopadu explodovalo. Všech devět lidí na palubě zahynulo. Pro Blesk o nehodě promluvil český pilot Jan Oplatek.
Nehoda Learjetu 60 šokovala svět. Na sítích koloval záznam z kokpitu, ve kterém jedna z pilotek barvitě popisovala průběh tragédie. Řídící letového provozu se snažil posádku uklidnit a ujišťoval ji, že je stále na příjmu. V nahrávce měl zaznít také výkřik před nárazem: „Do pr*ele, už nemáme čas!“ Podle údajů ze serveru Flightradar24 se rychlost klesání nakonec vyšplhala na téměř 590 kilometrů za hodinu.
Letadlo se po cestě z mezinárodního letiště Austin-Bergstrom na Bahamy dostalo do území, kde vzniklo bouřkové jádro. „Nadlétávat bouřku je riskantní, protože vertikální vývoj může být mnohem rychlejší, než si myslíte. V bouřce být prostě nechcete,“ upozornil pilot Boeingu 737 Jan Oplatek. Právě turbulentní podmínky nejspíše zapříčinily pád letadla.
Jak ukázaly záběry z palubní kamery jednoho z vozů na zemi, letadlo se zřejmě rozpadlo už ve vzduchu, přišlo o část ocasních řídicích ploch. Jak k tomu mohlo dojít? „Každé letadlo vydrží jen určité namáhání, pak konstrukce někde prostě nevydrží. Posádka hlásila overspeed, tedy že letadlo překročilo svoji maximální rychlost. Násobky přetížení a síly působící na letadlo pak evidentně vedly k utržení části výškovky,“ sdělil Blesku Oplatek.
Situace pak byla pro piloty takřka neřešitelná. „Tady to vypadá na poškození, které v podstatě neumožnilo letadlo vybrat ze střemhlavého letu,“ uvedl.
Jsou „byznys jety“ bezpečné?
Katastrofa vyvolala na internetu debaty o bezpečnosti soukromých letadel. Podle Oplatka je na otázku těžké odpovědět. Zmínil ale „slabinu“ konkrétního Learjetu. „Obecně mají údajně Learjety 60 pověst letadel, která jsou citlivější na turbulenci a mají malé rozsahy rychlosti mezi pádem na malé a velké rychlosti, ale to záleží i na tom, jak přesně bylo letadlo naloženo a jaká byla poloha těžiště,“ poznamenal.
„Letecké firmy berou bezpečnost velmi vážně. Když provozujete business jety, je to věc, na kterou se klienti dost často ptají - protože je pro ně důležitá. Proto si nemyslím, že by byl důvod k obavám o bezpečnost business jetů,“ dodal Oplatek.
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