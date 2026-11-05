Český pilot popsal nehodu letadla na Floridě: Vybrat už to nešlo!

Český pilot popsal nehodu letadla na Floridě.
Český pilot popsal nehodu letadla na Floridě.
Pilot Boeingu 737 Jan Oplatek
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Autor: Richard Selix - 
5. listopadu 2026
05:00

Na Floridě se 1. listopadu zřítilo soukromé letadlo, spadlo do obytné čtvrti a po dopadu explodovalo. Všech devět lidí na palubě zahynulo. Pro Blesk o nehodě promluvil český pilot Jan Oplatek.

Nehoda Learjetu 60 šokovala svět. Na sítích koloval záznam z kokpitu, ve kterém jedna z pilotek barvitě popisovala průběh tragédie. Řídící letového provozu se snažil posádku uklidnit a ujišťoval ji, že je stále na příjmu. V nahrávce měl zaznít také výkřik před nárazem: „Do pr*ele, už nemáme čas!“ Podle údajů ze serveru Flightradar24 se rychlost klesání nakonec vyšplhala na téměř 590 kilometrů za hodinu.

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Letadlo se po cestě z mezinárodního letiště Austin-Bergstrom na Bahamy dostalo do území, kde vzniklo bouřkové jádro. „Nadlétávat bouřku je riskantní, protože vertikální vývoj může být mnohem rychlejší, než si myslíte. V bouřce být prostě nechcete,“ upozornil pilot Boeingu 737 Jan Oplatek. Právě turbulentní podmínky nejspíše zapříčinily pád letadla.

Jak ukázaly záběry z palubní kamery jednoho z vozů na zemi, letadlo se zřejmě rozpadlo už ve vzduchu, přišlo o část ocasních řídicích ploch. Jak k tomu mohlo dojít? „Každé letadlo vydrží jen určité namáhání, pak konstrukce někde prostě nevydrží. Posádka hlásila overspeed, tedy že letadlo překročilo svoji maximální rychlost. Násobky přetížení a síly působící na letadlo pak evidentně vedly k utržení části výškovky,“ sdělil Blesku Oplatek. 

Situace pak byla pro piloty takřka neřešitelná. „Tady to vypadá na poškození, které v podstatě neumožnilo letadlo vybrat ze střemhlavého letu,“ uvedl.

Jsou „byznys jety“ bezpečné?

Katastrofa vyvolala na internetu debaty o bezpečnosti soukromých letadel. Podle Oplatka je na otázku těžké odpovědět. Zmínil ale „slabinu“ konkrétního Learjetu. „Obecně mají údajně Learjety 60 pověst letadel, která jsou citlivější na turbulenci a mají malé rozsahy rychlosti mezi pádem na malé a velké rychlosti, ale to záleží i na tom, jak přesně bylo letadlo naloženo a jaká byla poloha těžiště,“ poznamenal. 

„Letecké firmy berou bezpečnost velmi vážně.  Když provozujete business jety, je to věc, na kterou se klienti dost často ptají - protože je pro ně důležitá. Proto si nemyslím, že by byl důvod k obavám o bezpečnost business jetů,“ dodal Oplatek.

Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
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Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo, explozi natočila kamera.

Český pilot popsal nehodu letadla na Floridě.
Český pilot popsal nehodu letadla na Floridě.
Pilot Boeingu 737 Jan Oplatek
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.

 

Témata:
pilotletadlobouřeFloridanámrazaUSAlearjet 60Jan Oplatek
Richard Selix
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