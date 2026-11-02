Svědci o pádu letadla na Floridě: Všude byly trosky! Hořela i silnice

Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Autor: Andrea Vídeňská - 
2. listopadu 2026
11:05

Nedělní odpoledne se pro obyvatele floridské oblasti Greenacres proměnilo v noční můru. Nad jejich domy explodovalo soukromé letadlo a okolí pohltily plameny a hustý kouř. V troskách zahynulo všech devět lidí na palubě. Stovky místních obyvatel musely opustit své domovy.

Anthony Blackmon stál v tu chvíli jen pár desítek metrů od letadla. Když kolem půl druhé odpoledne sledoval hrozivý pád, nedokázal uvěřit vlastním očím. „Všude byly trosky. Některé zasáhly i můj dům. Všechno hořelo. Hořela i silnice,“ citoval deník New York Post děsivé okamžiky. „Vždycky jsem podobné věci vídal jen ve zprávách. Nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového stane tak blízko mě.“

Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
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Rozsáhlá evakuace

Další obyvatel Roger Forcelle si okamžik před tragédií pamatuje podle otřesů. Letadlo mu proletělo těsně nad střechou. „Celý dům se otřásl. Letadlo proletělo přímo nad námi a spadlo nejspíš necelý kilometr od mého bydliště,“ vzpomínal. Lidé podle něj po silných otřesech vybíhali ze svých domů. Když se Forcelle později vracel z pochůzek, čekal ho další šok. K domovu se už nedostal. Nad místem neštěstí se totiž stále vznášel obrovský dým. 



Hrůzné okamžiky zachytila také palubní kamera automobilu. Na záběrech je vidět, jak se letadlo prudce řítí k zemi a po nárazu se mění v obrovskou ohnivou kouli. Trosky se rozletěly do širokého okolí a některé dopadly až k okolním domům. Tragédie si vyžádala devět lidských životů. Podle floridského guvernéra Rona DeSantise se však zatím neobjevily zprávy o obětech ani zraněných mezi lidmi na zemi. Přesto musely úřady kvůli rozsahu neštěstí evakuovat přibližně 600 lidí z okolí. Guvernér DeSantis označil nehodu za katastrofu. „Vypadalo to jako raketa, která se řítí k zemi. Na kraji silnice po sobě zanechala velký kráter,“ popsal následky.

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Andrea Vídeňská
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