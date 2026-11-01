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Požár zachvátil hotel v Peci pod Sněžkou. Hosty probudil kouř v pokojích. Vyhlášen druhý stupeň
Hasiči zasahují u požáru střechy hotelu v Peci pod Sněžkou. Informaci o zásahu zveřejnili na sociální síti X.
Z budovy evakuovali 35 lidí, kteří našli útočiště v protějším hotelu. Na místě zasahuje devět jednotek hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. ČTK to uvedl Petr Svoboda z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
Požár byl nahlášen v 01:38 poté, co svědek zaznamenal kouř v hotelových pokojích. První jednotka dorazila na místo za 12 minut. Hasiči následně potvrdili, že hoří střecha a oheň se rozšířil do podkroví. K hašení nasadili také dvě výškové techniky a zasahují i uvnitř budovy, uvedl Svoboda.
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