Požár zachvátil hotel v Peci pod Sněžkou. Hosty probudil kouř v pokojích. Vyhlášen druhý stupeň

Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví
Autor: ČTK - 
1. listopadu 2026
06:06

Hasiči zasahují u požáru střechy hotelu v Peci pod Sněžkou. Informaci o zásahu zveřejnili na sociální síti X.

Z budovy evakuovali 35 lidí, kteří našli útočiště v protějším hotelu. Na místě zasahuje devět jednotek hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. ČTK to uvedl Petr Svoboda z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Požár byl nahlášen v 01:38 poté, co svědek zaznamenal kouř v hotelových pokojích. První jednotka dorazila na místo za 12 minut. Hasiči následně potvrdili, že hoří střecha a oheň se rozšířil do podkroví. K hašení nasadili také dvě výškové techniky a zasahují i uvnitř budovy, uvedl Svoboda.

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Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví
Zdroj: HZS ČR

Témata:
požárhotelHasičský záchranný sborKrálovéhradecký krajPec pod SněžkoustřechaPetr Svobodasociální síťX
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