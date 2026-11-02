Bizarní honička Bugatti: Šéf slavné automobilky v porsche pronásledoval zloděje

Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti
Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti
Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti
Bugatti Chiron
Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti
Autor: Andrea Vídeňská - 
2. listopadu 2026
10:45

Tak s tímhle vypečený zlodějíček rozhodně nepočítal! V areálu automobilky v chorvatské Sveté Nedelji objevil odstavené Bugatti Chiron, klíčky v zapalování, a tak neodolal pokušení. Jenže se pořádně přepočítal. Majitelem auta je totiž Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti, který se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou. Pohotově naskočil do Porsche 911 a začal pronásledovat zloděje!

Rimac nechal luxusní Chiron zaparkovaný v areálu společnosti. Klíčky v zapalování nechával údajně dlouhé roky a nikdy se nesetkal s žádným problémem. Tentokrát ale jeho důvěřivosti využil Chorvat (36), který do auta nasedl a vyrazil směrem do Slovinska.

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Pronásledoval ho až do Rakouska

Rimac nezůstal nečinně přihlížet. Naskočil do svého Porsche 911 a začal zloděje pronásledovat. Zároveň kontaktoval policii a předával jí trasovací údaje z odcizeného vozu. Uprchlík se nakonec dostal až do Rakouska, kde ho policisté dopadli jižně od Štýrského Hradce. Ukradené Bugatti se podařilo najít a vrátit majiteli, uvedl deník Dnevnik.

Rimac se k bizarní krádeži následně vyjádřil také na Instagramu. S nadsázkou přiznal, že byl na bezpečnost Chorvatska tak hrdý, že běžně nechával klíčky ve svých autech. A netýkalo se to jen Chironu, ale také jeho dalšího luxusního vozu Nevera. „Dělám to tak roky a nikdy se nic nestalo, až teď. Už to dělat nebudu, tak ani nepokoušejte štěstí,“ vzkázal případným nenechavcům.Vysvětlil také, že klíčky nechával uvnitř kvůli zaměstnancům, kteří potřebovali auta v areálu občas přeparkovat. Sám je totiž podle svých slov neustále zaneprázdněný.

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Chtěl odvézt zloděje domů

Na celé příhodě je vtipná ještě jedna věc. Rimac se totiž se zlodějem setkal na policejní stanici. Muž mu tam vysvětloval, že do společnosti přišel žádat o práci. Když ale spatřil klíčky v luxusním automobilu, rozhodl se, že se projede. Rimac dokonce prohlásil, že nebude podávat trestní oznámení. Zloděje však upozornil, že vzhledem k obrovské hodnotě automobilu ho trestní stíhání stejně nemine. Nakonec mu nabídl, že ho odveze domů! Policisté mu to ovšem nedovolili.

Bugatti Chiron patří mezi mimořádně vzácné supersporty. V letech 2016 až 2024 jich automobilka vyrobila pouze 500 kusů. Rimacův exemplář pochází z roku 2022 stál zhruba 75 milionů korun. 

Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti
Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti
Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti
Bugatti Chiron
Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti

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Záznam jízdy Radima Passera v Bugatti Chiron na německé dálnici
Zdroj: Radim Passer/Youtube

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zlodějkrádežpronásledovánípronásledování autaRakouskoInstagramChorvatskoSlovinskoPorsche 911automobilkaŠtýrský HradecBugatti ChironBugatti Automobiles S.A.S.
Andrea Vídeňská
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