Bizarní honička Bugatti: Šéf slavné automobilky v porsche pronásledoval zloděje
Tak s tímhle vypečený zlodějíček rozhodně nepočítal! V areálu automobilky v chorvatské Sveté Nedelji objevil odstavené Bugatti Chiron, klíčky v zapalování, a tak neodolal pokušení. Jenže se pořádně přepočítal. Majitelem auta je totiž Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti, který se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou. Pohotově naskočil do Porsche 911 a začal pronásledovat zloděje!
Rimac nechal luxusní Chiron zaparkovaný v areálu společnosti. Klíčky v zapalování nechával údajně dlouhé roky a nikdy se nesetkal s žádným problémem. Tentokrát ale jeho důvěřivosti využil Chorvat (36), který do auta nasedl a vyrazil směrem do Slovinska.
Pronásledoval ho až do Rakouska
Rimac nezůstal nečinně přihlížet. Naskočil do svého Porsche 911 a začal zloděje pronásledovat. Zároveň kontaktoval policii a předával jí trasovací údaje z odcizeného vozu. Uprchlík se nakonec dostal až do Rakouska, kde ho policisté dopadli jižně od Štýrského Hradce. Ukradené Bugatti se podařilo najít a vrátit majiteli, uvedl deník Dnevnik.
Rimac se k bizarní krádeži následně vyjádřil také na Instagramu. S nadsázkou přiznal, že byl na bezpečnost Chorvatska tak hrdý, že běžně nechával klíčky ve svých autech. A netýkalo se to jen Chironu, ale také jeho dalšího luxusního vozu Nevera. „Dělám to tak roky a nikdy se nic nestalo, až teď. Už to dělat nebudu, tak ani nepokoušejte štěstí,“ vzkázal případným nenechavcům.Vysvětlil také, že klíčky nechával uvnitř kvůli zaměstnancům, kteří potřebovali auta v areálu občas přeparkovat. Sám je totiž podle svých slov neustále zaneprázdněný.
Chtěl odvézt zloděje domů
Na celé příhodě je vtipná ještě jedna věc. Rimac se totiž se zlodějem setkal na policejní stanici. Muž mu tam vysvětloval, že do společnosti přišel žádat o práci. Když ale spatřil klíčky v luxusním automobilu, rozhodl se, že se projede. Rimac dokonce prohlásil, že nebude podávat trestní oznámení. Zloděje však upozornil, že vzhledem k obrovské hodnotě automobilu ho trestní stíhání stejně nemine. Nakonec mu nabídl, že ho odveze domů! Policisté mu to ovšem nedovolili.
Bugatti Chiron patří mezi mimořádně vzácné supersporty. V letech 2016 až 2024 jich automobilka vyrobila pouze 500 kusů. Rimacův exemplář pochází z roku 2022 stál zhruba 75 milionů korun.
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