Děsivá smrt influencerky Stefanie: Patrik krásku pohřbil zaživa?!

Zesnulá influencerka Stefanie Pieperová
Autor: nkc - 
20. března 2026
05:00

Minulý rok v listopadu zemřela krásná rakouská influencerka Stefanie, kterou údajně brutálním způsobem zavraždil přítel Patrik. Policie od té doby případ vyšetřuje a po necelém půl roce přichází se znepokojivým zjištěním. Pohřbil vrah krásku zaživa?!

Ve Štýrském Hradci došlo koncem listopadu minulého roku k ohavnému mordu. Krásnou influencerku Stefanii Pieperovou (†31) údajně uškrtil její bývalý přítel Patrik (31). Tělo měl převézt v kufru auta do Slovinska a tam ho zakopat v lese. Vozidlo poté zapálil.

V průběhu vyšetřování policie i lékaři nabrali podezření, že žena zavřená v kufru po agresivním škrcení mohla ještě žít. „Z pitvy se nedá jasně zjistit, kdy přesně mladá žena zemřela. Je docela možné, že při převozu v kufru byla ještě naživu, ale stejně tak je možné že už byla uškrcena,“ řekl mluvčí státního zastupitelství pro deník Bild. Je tak pravděpodobné, že Stefanie byla pohřbena zaživa.

V každém případě nález koronera neodpovídá výpovědi bývalého přítele Patrika. Podle jeho příběhu si měla chtít kráska sama ublížit a on se ji snažil zastavit. Pohmoždění na krku a zranění na obličeji neodpovídají variantě obviněného. Policie má podezření, že byl v průběhu vraždy pod vlivem omamných látek, konkrétně kokainu. Muž je zatím ve vazbě a soudní proces by měl začít v průběhu tohoto roku. V případě prokázání viny mu hrozí doživotní pobyt za mřížemi.

Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Krutá pravda o Hanychové: To je dost i na Dopitu
Krutá pravda o Hanychové: To je dost i na Dopitu
Aha!
Módní ikony s mašlí: Inspirujte se, jak tento detail nosí Jennifer Lopez i princezna Kate
Módní ikony s mašlí: Inspirujte se, jak tento detail nosí Jennifer Lopez i princezna Kate
Dáma.cz
Vykašlete se na perfekcionismus! Psycholožka radí, jak přežít jaro a nezbláznit se z vlastních nároků
Vykašlete se na perfekcionismus! Psycholožka radí, jak přežít jaro a nezbláznit se z vlastních nároků
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Bude NATO jezdit vlakem na Karlštejn? Vládní triky s výdaji na obranu jsou už za hranou
Bude NATO jezdit vlakem na Karlštejn? Vládní triky s výdaji na obranu jsou už za hranou
e15
ZNÁMKY Sparty: Irvingův mdlý výkon i smolař Vojta. Zelený rychlostně nestačil
ZNÁMKY Sparty: Irvingův mdlý výkon i smolař Vojta. Zelený rychlostně nestačil
iSport
„Ukončíme Orbánovu mafii.” Magyar burcoval u Balatonu, lidé nesli pochodně. Glosovali jsme živě
„Ukončíme Orbánovu mafii.” Magyar burcoval u Balatonu, lidé nesli pochodně. Glosovali jsme živě
Reflex
Když paprsek ozáří oltář. Katedrálou v Sedlci putuje o rovnodennosti slunce
Když paprsek ozáří oltář. Katedrálou v Sedlci putuje o rovnodennosti slunce
Lidé a země