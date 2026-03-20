Děsivá smrt influencerky Stefanie: Patrik krásku pohřbil zaživa?!
Minulý rok v listopadu zemřela krásná rakouská influencerka Stefanie, kterou údajně brutálním způsobem zavraždil přítel Patrik. Policie od té doby případ vyšetřuje a po necelém půl roce přichází se znepokojivým zjištěním. Pohřbil vrah krásku zaživa?!
Ve Štýrském Hradci došlo koncem listopadu minulého roku k ohavnému mordu. Krásnou influencerku Stefanii Pieperovou (†31) údajně uškrtil její bývalý přítel Patrik (31). Tělo měl převézt v kufru auta do Slovinska a tam ho zakopat v lese. Vozidlo poté zapálil.
V průběhu vyšetřování policie i lékaři nabrali podezření, že žena zavřená v kufru po agresivním škrcení mohla ještě žít. „Z pitvy se nedá jasně zjistit, kdy přesně mladá žena zemřela. Je docela možné, že při převozu v kufru byla ještě naživu, ale stejně tak je možné že už byla uškrcena,“ řekl mluvčí státního zastupitelství pro deník Bild. Je tak pravděpodobné, že Stefanie byla pohřbena zaživa.
V každém případě nález koronera neodpovídá výpovědi bývalého přítele Patrika. Podle jeho příběhu si měla chtít kráska sama ublížit a on se ji snažil zastavit. Pohmoždění na krku a zranění na obličeji neodpovídají variantě obviněného. Policie má podezření, že byl v průběhu vraždy pod vlivem omamných látek, konkrétně kokainu. Muž je zatím ve vazbě a soudní proces by měl začít v průběhu tohoto roku. V případě prokázání viny mu hrozí doživotní pobyt za mřížemi.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.