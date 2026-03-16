Dvě dopravní nehody najednou u České Lípy: Jeden mrtvý a 10 zraněných!
Jeden člověk zemřel a deset dalších utrpělo zranění 16. března večer při střetu dvou osobních aut a minibusu na silnici 9 v Sosnové u České Lípy. Vzhledem k velkému počtu zraněných zdravotnická služba aktivovala traumaplán, který určuje postup při vážnějších událostech. Silnice první třídy je uzavřená, omezení potrvá ještě několik hodin. Při cestě k těmto nehodám se střetla jedna sanitka s jiným vozem, při této srážce nikdo zranění neutrpěl. Vyplývá to z informací od mluvčích policie a záchranné služby pro ČTK.
Policie měla původně informace o dvou nehodách čtyř aut. Na místě zjistila, že v Sosnové kolem 18:30 havarovala tři auta. „Řidič s osobním vozem Mercedes přejel ze zatím nezjištěných příčin do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Superb a následně i s protijedoucím minibusem,“ uvedla regionální mluvčí policie Dagmar Sochorová. Při nehodě řidič mercedesu zemřel.
Záchranáři měli na místě sedm pozemních posádek a zasahoval i záchranářský vrtulník z Prahy. „Jednoho pacienta s těžkým poraněním transportoval vrtulník do nemocnice v Ústí nad Labem, tři pacienty se středně těžkým poraněním jsme odvezli na traumacentrum Krajské nemocnice Liberec,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Dalších šest lehce zraněných osob včetně dvou nezletilých předali záchranáři k dalšímu ošetření lékařům v nemocnici v České Lípě.
Jedna ze sanitek vyslaných k této nehodě nedorazila, střetla se s jiným vozem v Mimoni. „Jak naši kolegové, tak i posádka druhého vozu naštěstí vyvázli bez zranění,“ dodal Georgiev.
Silnice první třídy je v Sosnové nadále uzavřená. „Veškeré okolnosti této tragické události na místě i nadále šetří kriminalisté a budou se ještě i odstraňovat následky nehody,“ dodala Sochorová.
