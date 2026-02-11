Vážné zranění Češky v Rakousku: Její auto sestřelil v protisměru řidič bez papírů

ilustrační foto.
ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK, rv - 
11. února 2026
18:48

Dvaačtyřicetiletá Češka utrpěla závažná zranění při úterní dopravní nehodě v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy. Dvaatřicetiletý muž bez platného řidičského oprávnění, který čelní střet dvou aut způsobil, zemřel po převozu do nemocnice.

Nehoda se stala v úterý kolem 21:20 u obce Grossrupprechts nedaleko českých hranic. „Muž z okresu Krems, který neměl platný řidičský průkaz, jel osobním vozidlem po silnici LB2 z Schremsu směrem na Vitis. Z dosud neznámých důvodů jeho vozidlo přejelo do protisměru,“ popsala nehodu dolnorakouská policie. 

Při tomto manévru se srazil s protijedoucím autem, které řídila Češka. Následky jsou tragické. Rakouský řidič byl dopraven do nemocnice v Hornu, kde svým zraněním podlehl. „Česká řidička utrpěla rovněž závažná, avšak ne život ohrožující zranění a byla převezena do zemské nemocnice ve Zwettlu,“ dodala policie v prohlášení. Dálnice byla kvůli nehodě dvě hodiny uzavřená. 

Video  Dva mrtví po nehodě u Brna: Kamiony zablokovaly záchranářům uličku! (29. ledna 2026)  - HZS Jihomoravského kraje
Video se připravuje ...

Témata:
nehodařidičbouračkadálniceprotisměrbez řidičákuRakouskořidičský průkaznemocnicepapírZwettlDolní Rakousyzranění
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

jirikotrba ( 11. února 2026 19:26 )

Nerozumim, jak to, ze kamiony stoji vlevo a brani prujezdu zachrannych jednotek akdyz uz stoji, ze nevytvori zachranarskou ulicku. Tam by mela dalnicni policie zacit vybirat radne pokuty, aby si to kamionaci priste zapamatovali. Principialne za me by se mely zvysit poplatky prepravcu, protoze opravy silnic stejne nakonec zaplatime my vsichni z nasich dani i nevlastnici aut. Proc nejezdi kamiony pres Rakousko nebo Polsko, ale vsichni D1.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Poslední sbohem Brejchové (†86): Brodská oznámila detaily
Poslední sbohem Brejchové (†86): Brodská oznámila detaily
AHA.cz
Zapomínáte slova, máte pocit, že blbnete? Možná vás trápí mozková mlha
Zapomínáte slova, máte pocit, že blbnete? Možná vás trápí mozková mlha
Dáma.cz
Byla to „jen“ chřipka. Pětiletý chlapec se po běžné viróze znovu učil chodit i mluvit
Byla to „jen“ chřipka. Pětiletý chlapec se po běžné viróze znovu učil chodit i mluvit
Maminka.cz
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
Inflace pod cílem není automaticky důvodem pro nižší sazby ČNB
Inflace pod cílem není automaticky důvodem pro nižší sazby ČNB
E15.cz
První senzace! Slováci na úvod ZOH skolili Finy, výhru řídili mladíci
První senzace! Slováci na úvod ZOH skolili Finy, výhru řídili mladíci
iSport.cz
Mariah Carey na ledě, naše beefy s Sugar Denny a Koťákem a proč nám vadí děti u vítězek?
Mariah Carey na ledě, naše beefy s Sugar Denny a Koťákem a proč nám vadí děti u vítězek?
Reflex.cz
Kvíz: Víte, které zvíře žije v Patagonii nebo co je blaa? Vyzkoušejte si své znalosti s LaZ
Kvíz: Víte, které zvíře žije v Patagonii nebo co je blaa? Vyzkoušejte si své znalosti s LaZ
Lidé a země