Vážné zranění Češky v Rakousku: Její auto sestřelil v protisměru řidič bez papírů
Dvaačtyřicetiletá Češka utrpěla závažná zranění při úterní dopravní nehodě v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy. Dvaatřicetiletý muž bez platného řidičského oprávnění, který čelní střet dvou aut způsobil, zemřel po převozu do nemocnice.
Nehoda se stala v úterý kolem 21:20 u obce Grossrupprechts nedaleko českých hranic. „Muž z okresu Krems, který neměl platný řidičský průkaz, jel osobním vozidlem po silnici LB2 z Schremsu směrem na Vitis. Z dosud neznámých důvodů jeho vozidlo přejelo do protisměru,“ popsala nehodu dolnorakouská policie.
Při tomto manévru se srazil s protijedoucím autem, které řídila Češka. Následky jsou tragické. Rakouský řidič byl dopraven do nemocnice v Hornu, kde svým zraněním podlehl. „Česká řidička utrpěla rovněž závažná, avšak ne život ohrožující zranění a byla převezena do zemské nemocnice ve Zwettlu,“ dodala policie v prohlášení. Dálnice byla kvůli nehodě dvě hodiny uzavřená.
Nerozumim, jak to, ze kamiony stoji vlevo a brani prujezdu zachrannych jednotek akdyz uz stoji, ze nevytvori zachranarskou ulicku. Tam by mela dalnicni policie zacit vybirat radne pokuty, aby si to kamionaci priste zapamatovali. Principialne za me by se mely zvysit poplatky prepravcu, protoze opravy silnic stejne nakonec zaplatime my vsichni z nasich dani i nevlastnici aut. Proc nejezdi kamiony pres Rakousko nebo Polsko, ale vsichni D1.