Masakr na silnici: Mladíci na saních tažených osobákem vjeli přímo pod auto! Jeden nepřežil
V obci Nowiny u Kielce zahynul při jízdě na saních tažených za autem mladý muž. Sáně se při odbočování dostaly do protisměru a skončily pod projíždějícím vozem. Další účastník nehody utrpěl vážná zranění.
K nehodě došlo ve středu 28. ledna krátce po 23. hodině v polské obci Nowiny. Podle policie řídil kamarád zemřelého mladíka osobní vůz značky Škoda, za nímž měl připojené sáně. Na nich seděli dva muži ve věku 21 a 22 let. Nešlo o uzavřený areál ani klidnou místní cestu, ale o běžnou silnici, kde se v tu dobu stále pohybovala další auta.
V okamžiku, kdy řidič vozu odbočoval doprava, sáně se za autem neudržely. Vybočily do protisměru, kde došlo ke střetu s protijedoucím vozem značky Dacia. Muž za volantem jel podle předpisů, ale neměl už možnost srážce zabránit.
Následky byly tragické. Hazardující mladík (†22) utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel přímo na místě nehody i přes okamžitou resuscitaci. Druhý muž (21) byl se závažnými zraněními převezen do nemocnice. Podle polských médií policie jeho zdravotní stav blíže neupřesnila.
Na místě zasahovali záchranáři i policisté. Vyšetřování má nyní objasnit přesný průběh nehody a odpovědnost jednotlivých účastníků. Policie upozorňuje, že šlo o mimořádně riskantní chování. Jízda se saněmi taženými za autem na otevřené komunikaci představuje extrémní hazard, při němž stačí drobná chyba a následky mohou být fatální.
asi se ve škole neučili fyziku , ale dobře jim tak