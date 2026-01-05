Řidič u Příbrami srazil kočárek i s rodiči: Na místo přiletěl vrtulník
Osobní auto odpoledne 5. ledna na silnici I/4 u části Příbrami Bytíz srazilo muže a ženu s kočárkem. Záchranáři letecky transportovali do nemocnice s těžkým zraněním muže, dítě z kočárku převezli do nemocnice rovněž letecky se středně těžkým zraněním, žena utrpěla lehké zranění.
Nehoda byla ohlášená krátce před 17:15. „Podle všeho šel muž se ženou, kteří vezli kočárek, po pravé straně vozovky, po silnici I/4, do těchto osob a kočárku narazil řidič volkswagenu,“ řekla středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dítě podle ní bylo nárazem do kočárku převrženo na silnici. Dechová zkouška u řidiče byla negativní, doplnila mluvčí.
„Muž utrpěl těžké zranění, na umělé plicní ventilaci letěl do nemocnice v Motole na urgentní příjem, nezletilá osoba se středně těžkým zraněním rovněž letecky do fakultní nemocnice v Plzni a druhá dospělá osoba letěla jako doprovod tamtéž s lehkým zraněním,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
Snad to dobře dopadne