Tragický novoroční požár ve Švýcarsku: Mezi zraněnými je i Češka
České velvyslanectví ve Švýcarsku je v kontaktu s rodinou Češky zraněné při požáru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Konzulární pomoc však nyní nepotřebuje, sdělil v pondělí mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
České ministerstvo zahraničí v sobotu informovalo o tom, že mezi zraněnými je i český občan. Neupřesnilo věk či charakter zranění. „Ambasáda je v kontaktu s rodinou, ta však v tuto chvíli konzulární pomoc nepotřebuje. Pokud by se to změnilo, naši kolegové jsou samozřejmě připraveni asistovat,“ uvedl Drake.
Při požáru, který vypukl na Nový rok kolem 01:30 ráno v baru Le Constellation v lyžařském středisku Crans-Montana, zemřelo 40 lidí a 119 bylo zraněno. Švýcarské úřady už znají totožnost všech obětí, mezi nimiž byli mladí lidé ze Švýcarska, z Itálie, Rumunska, Turecka, Portugalska, Belgie, Francie nebo lidé s vícenásobným občanstvím.
Švýcarské úřady zahájily trestní vyšetřování manažerů baru. Ti jsou podezřelí z usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti a z nedbalostního způsobení požáru. Podle prvotního vyšetřování požár vznikl v důsledku jiskřících party fontán, které zapálily pěnovou výplň stropu. Požár se během velmi krátké doby rozšířil.
