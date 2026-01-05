Bruslařka s kočárkem ve Špindlu vyjela na tenký led: Šokující vyjádření!
Šílené záběry sdíleli na sociálních sítích strážníci ze Špindlerova Mlýna. Žena na konci prosince bruslila s kočárkem na Labské přehradě. Led přitom dosahoval tloušťky jen několika centimetrů! Žena prolomila mlčení. Žádné nebezpečí podle ní nehrozilo.
Na případ strážníci upozornili na sociálních sítích v sobotu 27. 12. 2025. Žena s dítětem v kočárku bruslila na Labské přehradě. „Chtěli bychom upozornit návštěvníky Špindlerova Mlýna a zejména ty, kteří hledají i jiné vyžití než lyžování. Mrzne pouze týden, led na přehradě Labská dosahuje tloušťky do 8 cm, a to pouze při březích,“ uvedli v příspěvku. Při takových podmínkách hrozilo, že se žena mohla i s kočárkem propadnout. „Vstup na led zakazují i cedule umístěné na březích přehrady,“ dodali strážníci.
Žena poprvé od incidentu prolomila mlčení. „Všichni se snažíme zbavit démonizace okolo bruslení a ledu, ale v Česku je to velmi obtížné, byť je vcelku prosté se v tématu orientovat a nehledat skandální senzace tam, kde nejsou. Velmi nás pak mrzí hejtování z neznalosti,“ uvedla pro televizi CNN Prima News. Podle svých slov má přitom s dálkovým bruslením velké zkušenosti. Kdyby led slyšela praskat, na led by prý v žádném případě nevyrazila.
S vyjádřením strážníků nesouhlasí i další bruslaři. Podle bruslaře Jana Stodoly dokonce strážnici s tloušťkou ledu lhali. „(...) Od 25. do 27. prosince tam nebyli a rozhodně neměřili, protože kdyby ano, tak nenaměří osm centimetrů. V tom je zásadní problém,“ uvedl pro zmíněnou televizi bruslař s tím, že led měl v té době 15 až 20 centimetrů. Podle strážníků ale skutečně k měření tloušťky ledu došlo.
