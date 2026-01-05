K nehodě došlo na silnici mezi Bílčicemi a Májůvkou v neděli dopoledne. Patrně kvůli namrzlé vozovce a vrstvě sněhu nezvládl řidič řízení, dostal smyk a sjel z prudkého srázu.
„V havarovaném vozidle cestovaly čtyři osoby, tři z nich opustily vozidlo ještě před příjezdem jednotek, řidič však zůstal po nehodě ve vozidle zaklíněn,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
„Řidič byl vyproštěn pomocí hydraulického zařízení a předán do péče zdravotníků, kterým hasiči rovněž asistovali při transportu zraněného do vrtulníku Letecké záchranné služby,“ dodala Langerová. Utrpěl vážné poranění páteře.
Pomoc k havarovanému autu u Bílčic na Bruntálsku přivolal chlapec (12). HZS MSK
Pomoc po nehodě dokázal přivolat chlapec (12). Zachoval se duchapřítomně, stejně jako pře pár dny holčička (8), která svítilnou na mobilu zastavila auto, které přivolalo pomoc k havarovanému vozidlu.