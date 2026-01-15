„Krátce před desátou hodinou večer si muže všiml operační strážník u městského kamerového systému a začala jízda, která by se dala nazvat přestupkovým maratonem,“ popsali plzeňští strážníci video, které na sociální síti nasbíralo pěknou řádku sledování a nespočet komentářů.
Muž, který měl zjevně „naváto“, patrně stylově k zimnímu počasí, předvedl nepřiměřeně rychlou jízdu po chodníku, která byla završena drsným pádem na zledovatělé kostky.
Potvrdilo se staré moudro, že opilcům se většinou nic nestane, muž nezraněn vstal a pokračoval na zastávku, kde si v klidu zapálil. Po chvíli ho dohnala potřeba a jako nejlepší záchodky si vyvolil nedalekou zeď a řádnou dávkou skropil i svou koloběžku.
Opilec (33) brázdil zamrzlou Plzeň na elektrokoloběžce, strážníky překvapil množstvím přestupků. (leden 2026) MP Plzeň
Skoro dvě promile
„Po krátké pauze znovu nasedl na elektrokoloběžku a vydal se v protisměru do ulice Lindauerova. Kdyby proti němu vyjelo auto, tak si nechceme domýšlet konec příběhu,“ uvedli strážníci, kteří už ale vyslali k muži hlídku.
Flamendr, u něhož dechová zkouška ukázala takřka dvě promile, nezapíral. Přivolaní policisté mu – i pro jeho vlastní bezepčnost – elektrokoloběžku zabavili.
Řádku spáchaných přestupků nemělo vzhledem k mužově stavu smysl řešit hned, počká si tak na správní jednání.