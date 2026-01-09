Tragédie se stala loni v únoru ve čtvrti Slovany. Řidička stála s tramvají na točně linky číslo 2 na Světovaru. „Obviněná před nástupním ostrůvkem neoprávněně manipulovala s mobilním telefonem, v důsledku čehož se plně nevěnovala řízení a nesledovala situaci před tramvají. Proto přehlédla na kolejích sedícího muže, do kterého najela, přičemž došlo k jeho vtažení pod tramvaj,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Pavel Tolar.
Mladík neměl šanci přežít. Tramvaj ho vláčela něco přes kilometr po Koterovské třídě až k zastávce MHD před budovu radnice. Tady zdevastované lidské tělo zpod tramvaje vypadlo. Pitva ukázala, že mladík měl v krvi 1,2 promile alkoholu.
Řidička svou vinu u soudu přiznala, souzená byla za usmrcení z nedbalosti, za což jí hrozilo až tříleté vězení. Nakonec odešla s podmínkou. Soudce jí vyměřil ještě peněžitý trest 6000 korun. Nároky rodiny odkázal do civilného soudu. Tramvajačka je momentálně bez zaměstnání.
Řidička: Nikdo tam nebyl
Řidička tramvaje tvrdí, že si nikoho v kolejišti před sebou nevšimla. Policistům uvedla, že po rozjezdu ze zastávky se jí zdálo, že tramvaj jede pomaleji než jindy. Přístrojová deska jí prý žádné chyby nesignalizovala.
„Ve zpětných zrcátkách jsem nic neobvyklého neviděla. Slyšela jsem bouchání ve spodní části tramvaje. Myslela jsem, že je poškozená kolej,“ vypověděla na policii řidička tramvaje.
Soud také poznamenal, že svou vinu nese i mladík, který neměl na kolejích vůbec být.
Další mrtvý
K další nehodě člověka s tramvají došlo v Plzni v květnu. Tentokrát šlo o muže (†25), který se podle policie na zastávce MHD snažil přelézt mezi tramvajovými vozy. Jenže souprava se rozjela, druhý vůz muže srazil, a souprava nešťastníka táhla několik set metrů po Klatovské třídě. Vyšetřovatelé zjistili, že nešlo o trestný čin a případ v září odložili.
