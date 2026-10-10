Obrovská lavička stojí na nejvyšším bodě území města Plzně na kopci Stráž mezi městskou částí Malesice a Dolním Vlkýšem. „Je to takzvaná „kochací“ lavička. V Alpách jich jsou desítky a vždy jsem je chtěl mít i u nás. Je odtud krásný výhled na celou Plzeň. Máte ji tady jako na dlani. Je často vidět i Šumava a některé dny v roce i Alpy. Přijďte se na ni taky podívat a pokochat se,“ uvedl starosta městské části Malesice a náměstek primátora Aleš Tolar.
Autorem obří lavičky je Martin Kadaně. „Rádi se tam s dětmi podíváme. Aspoň máme zase další zajímavý cíl výletu,“ uvedla paní Martina. „Už se tam chystám,“ sdělila paní Helena.
Jsou ale i tací, kterým se obří lavička nelíbí. „Skvělé, hlavně pro starší lidi a důchodce, kteří na ten nesmysl moc rádi polezou, aby si odpočinuli a pokochali se pohledem na Plzeň. Mohly tam za ty peníze stát dvě či tři normální lavičky i s přístřeškem proti slunci a dešti,“ myslí si pan David.
„Malesice budou mít unikáty, jako obří lavičku, ale že je tam silnice tři roky na úrovni tankodromu nikomu nevadí,“ dodal pan Petr.