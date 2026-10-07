Kriminalisté, kteří hrůzný čin vyšetřovali, sice případ kvalifikovali jako vraždu a pokus o ní, ale kvůli svému psychickému stavu byl Tomáš B. souzen jen za opilství. Znalkyně totiž ve svých posudcích uvedli, že v době spáchání hrůzného činu byl nepříčetný a nemohl tak ovládat své jednání.

„Jednal pod vlivem duševní poruchy, kdy měl zcela vymizelé ovládací schopnosti. Do tohoto stavu se dostal v souvislosti s požíváním drog,“ uvedl předseda senátu soudce Jan Hostaš.

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Musí platit statisíce

Až si Tomáš B. odsedí trest v kriminále, půjde hned do zabezpečovací detence. „Shledal jsem podmínky pro uložení detence, kterou navrhovaly znalkyně,“ dodal Hostaš.

Podle rozsudku musí také Tomáš B. státu zaplatit 738 tisíc Kč. Matku, otce a druhého bratra soud odškodnil jedním tisícem korun. Matku pak se zbytkem nároku na nemajetkovou újmu odkázal soudce Hostaš na občanskoprávní řízení.

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Přeťatá tepna

Krvavý masakr se stal v Plzni v listopadu 2024 v domě na Slovanech. „Bratra bodl do hrudi a krku, kde přeťal tepnu a žílu. Kvůli ztrátě krve zemřel, Otce zasáhl do hrudníku, pořezal v obličeji a v těle mu zlomil nůž,“ dodal Richtr. Muž naštěstí přežil.  Tomáši B. hrozilo za opilství nejvýše 10 let za mřížemi, zatímco u vraždy by mohl dostat trest až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Rozsudek není pravomocný.

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Zdroj: Videohub
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Tomáš B. (29) zabil nožem bratra (†24) a pobodal otce (50). V době činu byl podle znalců kvůli drogám nepříčetný, nebyl tak souzen za vraždu, ale za opisltví. Dostal osm let a následnou detenci.
Tomáš B. (29) zabil nožem bratra (†24) a pobodal otce (50). V době činu byl podle znalců kvůli drogám nepříčetný, nebyl tak souzen za vraždu, ale za opisltví. Dostal osm let a následnou detenci.
Autor: Foto Blesk - Zbyněk Schnapka

Fotogalerie
11 fotografií
Tomáš B. (29) zabil nožem bratra (†24) a pobodal otce (50). V době činu byl podle znalců kvůli drogám nepříčetný, nebyl tak souzen za vraždu, ale za opisltví. Dostal osm let a následnou detenci.
Tomáš B. (29) zabil nožem bratra (†24) a pobodal otce (50). V době činu byl podle znalců kvůli drogám nepříčetný, nebyl tak souzen za vraždu, ale za opisltví. Dostal osm let a následnou detenci.
Autor: Foto Blesk - Zbyněk Schnapka