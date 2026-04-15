Vztahové drama se záchranářským vrtulníkem: Řidič v Chebu srazil ex spolujezdkyně!
V Chebu se odehrálo vztahové drama s příletem záchranného vrtulníku. Řidič volkswagenu měl úmyslně srazit bývalého partnera spolujezdkyně, ujet z místa činu a pak se vrátit a zraněnému vyhrožovat. Řidič čelí podezření z pokusu o vraždu.
V sobotu 11. dubna se na ulici v Chebu odehrálo vztahové drama. Řidič (33) volkswagenu měl úmyslně srazit stejně starého chodce. „V ulici Na Vyhlídce měl zřejmě úmyslně najet osobním automobilem do muže, bývalého přítele jeho spolujezdkyně (23), který v tu dobu šel po pozemní komunikaci,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva na webu.
Po nárazu řidič ještě chvíli pokračoval v cestě, po chvíli se otočil a vrátil se na místo činu. Tam měl těžce zraněnému muži vyhrožovat. Podle policejní zprávy byla sraženému chodci nakonec přivolaná pomoc. Na místo dorazila zdravotnická záchranná služba a muž byl letecky transportován do nemocnice v Plzni.
Pachatele na místě zadržela policie. Kriminalisté zahájili vyšetřování a muž čelí podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. „Na základě pokynu krajského státního zástupce byl muž po provedených úkonech propuštěn na svobodu,“ dodal policejní mluvčí. Při dokázání viny mu hrozí 10 až 18 let pobytu za mřížemi.
