Rodina se synem v kočárku (1,5) a dcerkou (5,5) nastoupila loni v červenci do trolejbusu bez platných jízdenek na trase mezi zastávkami Most Miloše Sýkory a Husův sad
Když ji kontrolovala dvojice revizorů, nastala pořádná mela. „Chtěl jsem otevřít silou dveře, že vysedneme. Oni mě natlačili na sedačku, moje reakce byla přehnaná. Seběhlo se to velmi rychle, dnes bych to řešil úplně jinak, omlouvám se,“ kál se u soudu Filip K.
Naopak jeho, dnes již bývalá družka a matka obou společných dětí Denisa V., se žalobou nesouhlasila. „Nesouhlasím, že bych jim ublížila úmyslně. Jenom jsem chtěla, aby ten incident přestal. Kdo nastříkal do vozu pepřák, nevím,“ uvedla k napadení.
Týdny na neschopence
Za začátku jednání to přitom vypadalo na lehký průběh a přiznání obou. To se změnilo v momentě, kdy se Denisa V. dozvěděla výši sumy, kterou požaduje zdravotní pojišťovna za léčbou dvou revizorů. Je to bezmála 160 tisíc korun. „Nafoukli to, tak moc jsme jim neublížili,“ uvedla.
Oba revizoři měli pohmožděniny, jeden měl navíc poškozený zrak. Doba léčby byla dva a u druhého čtyři týdny.
Filip K., kterého mezitím za jiný čin zavřeli do basy v Kuřimi, vinu přiznal. Ex-družka nikoliv, jednání proto pokračuje v prosinci výslechy svědků. Za ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí obžalované dvojici trest od 6 měsíců do tří let.