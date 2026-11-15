Všichni čtyři přišli o život násilně v jeden den, 26. ledna 1943. Nacisté rodinu nejdřív zavezli do Terezína, poté ji transportovali do Osvětimi. Kameny zmizelých tuto krutost připomínají na Zámeckém náměstí před domem č. 5, kde rodina žila.
Jde o první bruntálskou instalaci mosazných kamenů, které upomínají krutost odsudnu židovského obyvatelstva.
„Erich, Malvína a jejich synové Kurt a Gerhard odešli z Bruntálu pravděpodobně v roce 1938 do Kyjova a 23. ledna 1943 rodinu transportovali z Uherského Brodu do Terezína,“ popsal počátek cesty za smrtí historik Jakub Strýček (33).
O tři dny později byli nucenou součástí transportu „Cs“, který směřoval z Terezína do Osvětimi. „Tam byli, s největší pravděpodobností, hned po příjezdu zavražděni v plynové komoře,“ uvedl Strýček. Zůstala po nich jen transportní čísla: EO: 388, MO: 389, KO: 390 a GO: 391.
Rodiče Ericha – Adolf a Selma - provozovali v Bruntále obchod s módou aobuví, který Erich převzal. Měl tři sestry – Elsu, Edith a Elfriede. Jen o posledně jmenované se v jednom z dokumentů ve fondu Vrchní finančního prezidenta Opava píše, že bydlela v Bruntále na Olbrichstraße 38 a že jí byly před transportem při tělesné prohlídce odebrány náušnice a 6,75 říšských marek. Po osudu dalších dvou sester ještě historik Strýček pátrá.