Badatelka-genealožka a muzejnice v důchodu zaměřila pozornost na příslušníky židovských rodin, kteří do regionu přicházeli za prací v dolech a hutích od 19. století. S dělníky a řemeslníky přišli i židovští obchodníci, restauratéři a hoteliéři.

„Pak nastal v roce 1938 Mnichov, persekuce a v roce 1942 čtyři obří transporty do Terezína. Končili ve vyhlazovacích táborech, přežila jich jen malá část,“ uvedla výzkumnice.

Pátrala nejen v archivech, kde bylo informací velmi málo, ale i rodin, které měly štěstí, a před holocaustem stačili utéct. Dokázala zmapovat osudy 33 tisíc Židů!

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Unikátní snímky vystavované v Brně na Špilberku zblízka a velmi živě zachycují tváře lidí z dvou brněnských činžáků, kteří těsně před válkou ještě netušili nic o svém osudu a strastech příštích let.

Občanství pro potomky

Procházela všechny fondy, ve kterých se může něco k židovské minoritě nalézt, což je obrovské množství fondů a obrovské množství materiálu," uvedla uznale ředitelka městského archivu Hana Šústková. Mezi nimi byly například i listiny o zabavení majetku, vyjížděla do archivů různě po republice. 

„Každý týden chodí několik žádostí z celého světa, které jsou velmi často právě od potomků Židů, jejichž předci měli československé státní občanství. Pak se řízením osudu dostali do zahraničí. Už tím občanstvím nedisponují, ale z různých důvodů ho dneska chtějí mít. Takže žádají o ně zpětně a pomocí archivních materiálů my dokazujeme, zda mají, nebo nemají nárok," podotkla Šústková.

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Využila jiné zdroje

Svou 25letou práci nyní věnovala Archivu města Ostravy. „Hitler zničil veškeré papíry a já se soukromě rozhodla, že mu to kapánek zkazím a že to zdokumentuji z jiných zdrojů," popsala Salomonovičová a vysvětlila:

„Je nepsaný zvyk, že když muzejníci odcházejí do penze, vyberou si nezpracované místo v historii Ostravy a na tom dělají. Já jsem si říkala: »Judaistiku nedělá nikdo.« Tak jsem se pustila do bádání. Už jsem však přestala. Přicházím postupně o zrak a přišla jsem i o syna, který mi oči nahrazoval,“ řekla paní Libuše.

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Nebudou zapomenuti

Židovská obec čítá v Ostravě aktuálně okolo 60 až 70 členů. Před válkou jich bylo 10 až 12 tisíc. Prvním úspěchem badatelky bylo zmapování historie zrušeného židovského hřbitova, který byl v místech sadu Milady Horákové, dokázala se dopátrat všech lidí, kteří tu byli pohřbeni. Pak pokračovala dál.

„Kartotéční záznamy ukazují data, jména, životní osudy, dokumenty i fotografie Židů, kteří by byli bez její náročné práce zapomenuty. Nebýt její nezištné píle, nikdy by takto souhrnný a kvalitní materiál nevznikl,“ vyzdvihla ředitelka archivu Šústková.

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Neznámé osudy známých

Zmapovala i osudy předválečných osobností, např. filmového režiséra Karla Reisze, básnířky z terezínského ghetta Ilsy Weberové, Ignatze Buchsbauma, který provozoval první půjčovnu knih v Ostravě. Nebo Nathana Abrahama, rozhodčího hokeje, ten pískal rozhodující zápas na mistrovství světa v ledním hokeji v roce 1937 v Londýně.

„Badatelka pomohla spojit rodiny rozdělené událostmi druhé světové války a vrátila hlas těm, kteří holokaust nepřežili," uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Salomovovičová se do židovské rodiny provdala. Její manžel Michal (†82) přežil válku v koncentračních táborech. „Seznámili jsme se při budování Nové huti, v roce 1957 jsme se vzali. Měli jsme dvě děti, tři vnuky a dvě pravnoučata,“ řekla Blesk.cz.

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Příšerné životní podmínky v ghettu v Terezíně. Hlad, nedostatek léků, šikana Videohub

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Libuše Solomoničová (88) sbírala do 33 krabic za čtvrt století osudy 33 tisíc židovských rodin.
Libuše Solomoničová (88) sbírala do 33 krabic za čtvrt století osudy 33 tisíc židovských rodin.
Autor: Blesk:Karel Janeček

 