Šofér se podle svědků řítil »šílenou« rychlostí. Ohrožoval řidiče bezohlednou jízdou i kličkováním mezi pruhy, navíc bez blinkru. Hlídka z Nového Jičína vůz dostihla a rozsvítila majáky i nápis STOP POLICIE. Řidič nejprve naznačil, že zastaví, když ale policisté zastavili vedle něj, znovu prudce zrychlil a pokračoval na D1 směrem k Přerovu a Brnu.
Policistům se ho nedařilo dojet ani v rychlosti 220 km/h. „Agresivního piráta silnic jsme zastavili zátarasem s pomocí kamionu,“ řekla policistka Soňa Štětínská.
„Test u řidiče prokázal přítomnost omamných a psychotropních látek. Následně policisté zjistili, že toyota byla téhož dne odcizena z parkoviště v Moravské Ostravě. Ostravští policisté případ prověřují jako podezření z neoprávněného užívání cizí věci. Muži v případě odsouzení hrozí až dva roky vězení,“ dodala mluvčí policie Eva Michalíková.