„Podle dosud zjištěných informací měl řidič popelářského vozu couvat, přičemž v zadní části auta byl jeho kolega, který stál na stupačce. Řidič i s kolegou na vozidle narazil do betonového sloupu. Muž i přes veškerou poskytnutou pomoc svému zranění na místě podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.
Muž utrpěl vážné poranění hlavy a trupu. „Zasahující posádky zraněného uvedly do umělého spánku, zajistily dýchací cesty a napojily jej na umělou plicní ventilaci. Během zajišťování pacienta došlo k srdeční zástavě, záchranáři proto začali s oživováním. I přes veškerou snahu zdravotníků muž na následky poranění na místě zemřel,“ řekl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.
Dechová zkouška i test na drogy byly u řidiče negativní.